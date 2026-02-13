Η ζήτηση για ρεύμα βάζει φρένο στους ευρωπαϊκούς στόχους για αιολικά – φωτοβολταϊκά

Αχρείαστη εκτιμάται ότι θα είναι εν τέλει η μεγάλη ανάπτυξη της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, καθώς δεν διαφαίνεται αρκετή ζήτηση ώστε να υποστηρίξει τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά που σχεδιάζονται.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δημοσιεύτηκαν στοιχεία για μεγάλες οικονομίες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, που δείχνουν μια σαφή αντιστροφή της τάσης και αναθεώρηση των πράσινων στόχων. Συγκεκριμένα, η Γαλλία παρουσίασε νομοθεσία με την οποία περικόπτει κατά 20% το στόχο για τις εγκαταστάσεις σε αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά με ορίζοντα το 2035. Ο λόγος είναι ότι η ζήτηση δεν δείχνει να συμβαδίζει με τις αρχικές προβλέψεις που ήθελαν ταχύτερη ανάπτυξή της.

Την ίδια στιγμή, στη Γερμανία δημοσιεύτηκε έκθεση του ινστιτούτου DIW που φανερώνει ότι η χώρα δεν θα πετύχει το στόχο της για το 2030. Πιο αναλυτικά, οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ έφτασαν πέρυσι τα 117 GW, όμως δεν προχωρά με τον ίδιο ρυθμό ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας. Τεχνολογίες όπως οι αντλίες θερμότητας, τα ηλεκτρικά οχήματα και η αποθήκευση με μπαταρίες έχουν μείνει πίσω. Ως εκ τούτου, επηρεάζεται η ζήτηση για ηλεκτρισμό και επανατοποθετείται σε πιο χαμηλό επίπεδο επηρεάζοντας τις επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Η τάση είναι εμφανής και στην περίπτωση της Ισπανίας, μια από τις πρωταθλήτριες στην πράσινη ενέργεια. Η εταιρεία ηλεκτρισμού Iberdrola ανέφερε ότι δεν θεωρεί πλέον ρεαλιστικούς τους στόχους του εθνικού ενεργειακού σχεδίου, που καλεί για εγκαταστάσεις 160 GW ως τα τέλη αυτής της δεκαετίας.

Όπως μετέδωσε το Montel, το σχέδιο τοποθετεί τη ζήτηση για ηλεκτρισμό σε πάνω από 300 TWh το 2030. Εντούτοις, ακόμα και με μια άνοδο 2% ετησίως, εκτιμάται ότι θα φτάσει χαμηλότερα, στις 285 TWh.

Κατ’ επέκταση, αν η χώρα εμμείνει στον αρχικό της στόχο, τότε κινδυνεύει με “καταστροφή”, αφού η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης θα οδηγήσει τον κλάδο των ΑΠΕ σε οικονομικό αδιέξοδο.