ΙΕΑ: Κλιματισμός και κτήρια εκτοξεύουν τη ζήτηση για ηλεκτρισμό διεθνώς

Για την έλευση της «εποχής του ηλεκτρισμού» κάνει λόγο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), με αφορμή τη νέα του ετήσια έκθεση για τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας.

Κοινός τόπος τόσο του ΙΕΑ, όσο και άλλων διεθνών φορέων, είναι ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, μέσα στην επόμενη πενταετία θα προστεθεί ζήτηση 50% περισσότερη σε ετήσια βάση από το μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας. Έτσι, θα οδηγηθούμε σε μια άνοδο 3,6% ετησίως, έναντι 2,8% τα περασμένα χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται παράγοντες όπως η αυξημένη χρήση κλιματισμού, ο εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα κέντρα δεδομένων. Μάλιστα, ο ΙΕΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κλιματισμό και τις μεταφορές, σε σχέση με τα data center που έχουν κεντρίσει την προσοχή των ΜΜΕ, και πιστεύει ότι θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο κατά την περίοδο ως το 2030.

Ο τομέας των κτηρίων είναι, όμως, ο μεγαλύτερος παράγοντας από όλους που αυξάνει τη ζήτηση, πέραν της ψύξης και των αντλιών θερμότητας. Πρόκειται για ένα χώρο που σχετίζεται άμεσα και με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Στα αξιοσημείωτα της έκθεσης περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι η ζήτηση ηλεκτρισμού θα ξεπεράσει σε ποσοστό την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που μαρτυρά το σταδιακό εξηλεκτρισμό της ευρύτερης οικονομίας. Αυτό είναι ήδη εμφανές σε χώρες όπως η Κίνα τα τελευταία χρόνια και αντίστοιχες τάσεις προβλέπεται να εκδηλωθούν και σε άλλα κράτη στο εξής.

Τέλος, όσον αφορά την Ευρώπη ο ΙΕΑ αναμένει μια άνοδο της ζήτησης κατά 300 TWh ως τα τέλη της δεκαετίας που διανύουμε. Στη Γηραιά Ήπειρο οι βασικοί οδηγοί θα είναι οι μεταφορές, τα κτήρια και η βιομηχανία. Βασικό στοίχημα είναι, πάντως, η επαναφορά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε υψηλότερους ρυθμούς μετά το πλήγμα της ενεργειακής κρίσης των ετών 2022-2023.