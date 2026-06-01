Ασφαλιστικές εισφορές: Νέα μείωση στα σκαριά ενόψει του πακέτου της ΔΕΘ

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ανοίγει η συζήτηση -μεταξύ άλλων- και για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θέμα που έχει ανοίξει και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, προετοιμάζεται νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πιθανόν θα κυμαίνεται πάνω από μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης που θα ανακοινώσει την απόφαση του στο πλαίσιο του πακέτου της ΔΕΘ.

Από τις νέες εισφορές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, αυτές που σίγουρα δεν θα μειωθούν είναι οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), ούτε και η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,2%).

Πιθανές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά έσοδα

Η παρέμβαση αυτή συνεπάγεται απώλεια εσόδων για τον ΕΦΚΑ γύρω στα 220 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση αλλά εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό κόστος μπορεί να καλυφθείχωρίς πιέσεις, καθώς τα ασφαλιστικά έσοδα αυξάνπονται.

Σε συνδυασμό με την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη βελτίωση του μέσου μισθού και την αύξηση της απασχόλησης τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές βελτιώνονται. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, κάθε αύξηση κατά 1% του κατώτατου μισθού σηματοδοτεί ετήσια αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών κατά περίπου 244 εκατομμύρια ευρώ.

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5% από 1.4.2026 τα έσοδα του ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι αυξάνονται κατά περίπου 630 εκατ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το κόστος της μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Οπότε καλλιεργούνται προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με τις υψηλότερες ασφαλιστικές κρατήσεις στην εργασία.

Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές αποφάσεις

Στόχος της κυβέρνησης είναι να συνεισφέρει στη μείωση του μισθολογικού κόστος των επιχειρήσεων και στη βελτίωση των μισθών στην αγορά εργασίας.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις της για νέα παρέμβαση στις ασφαλιστικές εισφορές. Το μόνο δεδομένο αφορά τη μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα που έχει προγραμματιστεί για το 2027, στο πλαίσιο της συνολικής μείωσης των εισφορών που εφαρμόζεται από το 2019.

Οι αλλαγές που έχουν ήδη εφαρμοστεί

Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στις ασφαλιστικές εισφορές έρχεται να προστεθεί στις αλλαγές που εφαρμόστηκαν ήδη μέσα στο 2025.

Η πρώτη αφορούσε τη μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα από την 1η Ιανουαρίου 2025, η οποία κατανεμήθηκε ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Η δεύτερη παρέμβαση εφαρμόστηκε από τον Μάρτιο του ίδιου έτους και σχετίζεται με την κατάργηση εισφορών στις προσαυξήσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή εργασία, νυχτερινή απασχόληση και εργασία σε αργίες.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπολογίζονται πλέον μόνο επί του βασικού ωρομισθίου και όχι στις επιπλέον προσαυξήσεις που το συνοδεύουν. Εφόσον προχωρήσει και η νέα μείωση, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.