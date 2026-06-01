H Chevron στην Ελλάδα: Ο διεθνής τύπος σχολιάζει την κίνηση στο Βlock 10 ανοιχτά του Κυπαρισσιακού

Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα αναδεικνύει σε αναλύσεις του ο ξένος Τύπος, με αφορμή το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της πρώτης στο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Όπως γράφει σε ανάλυσή του το zacks.com, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκαλύπτοντας «τη στρατηγική της Chevron να επεκταθεί σε περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ειδικά στην Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Νότια Ευρώπη».

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η επέκταση της Chevron σε επιπλέον υπεράκτια οικόπεδα τοποθετεί την Ελλάδα ως στρατηγικά σημαντικό παράγοντα στο ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η κίνηση υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της χώρας να γίνει σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου και να μετατραπεί σε βασικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της εγγύτητα με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

«Τα έργα Chevron-Helleniq αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών απασχόλησης, τεχνολογικών μεταφορών και επέκτασης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα», γράφει το zacks.com.

Υπογραμμίζει δε, ότι «Η παρουσία πολλαπλών διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών υπογραμμίζει την αυξανόμενη ελκυστικότητα των υπεράκτιων αποθεμάτων της Ελλάδας, λόγω ευνοϊκών γεωλογικών προοπτικών και κανονιστικών πλαισίων που διευκολύνουν την εξερεύνηση και την ανάπτυξη».

Τι σχολίασαν discovery alert, Reuters, Simple Wall Street

Το discovery alert επισημαίνει τον ενεργειακό ανταγωνισμό τονίζοντας ότι «Σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, τα προγράμματα υπεράκτιας εξερεύνησης προχωρούν ταυτόχρονα στην Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τον Λίβανο, με ποικίλους βαθμούς εμπορικής ωριμότητας και γεωπολιτικής πολυπλοκότητας».

Το Reuters αναφέρει ότι η τελευταία εξέλιξη υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία η Chevron προσεγγίζει τις ελληνικές υπεράκτιες φιλοδοξίες της. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων από οποιαδήποτε σημαντική ανακάλυψη στην Ανατολική Μεσόγειο πιθανότατα θα αντηχούσαν πολύ πέρα ​​από την ίδια την περιοχή.

H Simple Wall Street τονίζει ότι η Chevron με την απόφασή της αυτή ενισχύει την παρουσία της σε μια περιοχή που θεωρείται αναδυόμενος ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, ενώ το OilPrice.com υπογραμμίζει ότι η Chevron ενώνει τις δυνάμεις της με τον άλλο αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό, την ExxonMobil, στην απόκτηση πρόσβασης σε εξερεύνηση στα ανοιχτά της Ελλάδας.