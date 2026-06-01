Ακίνητα: Αύξηση στις πωλήσεις για νεόδμητα και υψηλό ενδιαφέρον για μισθώσεις γραφείων – Τα νησιά και η Αθήνα στο επίκεντρο

Η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να εκπέμπει σήματα αντοχής και δυναμικής και ιδιαίτερα στην Αθήνα, όμως η εικόνα που σχηματίζεται το τελευταίο διάστημα διαφέρει ανάλογα με τις επιμέρους κατηγορίες ακινήτων.

Οι κατοικίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τα επαγγελματικά ακίνητα, οι εξοχικές κατοικίες και οι επενδύσεις υψηλής αξίας ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από το εξωτερικό, οι νέες κατασκευές, οι ενεργειακές προδιαγραφές αλλά και νέες μορφές ιδιοκτησίας αρχίζουν να διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα.

Τα επαγγελματικά ακίνητα

Στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, η ανάλυση της GEOAXIS δείχνει ότι οι μισθωτικές αξίες συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, ωστόσο η εικόνα είναι πλέον έντονα διαφοροποιημένη. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα στην τελευταία δεκαετία οι μισθωτικές αξίες παλαιών γραφείων αυξήθηκαν κατά περίπου 74%, ενώ στα αυτοτελή παλαιά κτίρια γραφείων η μεταβολή έφτασε περίπου το 63%.

Ταυτόχρονα, η αγορά γραφείων εμφανίζει πλέον τρεις διαφορετικές ταχύτητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα:

Τα σύγχρονα, ενεργειακά πιστοποιημένα πράσινα κτίρια που συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση και προσελκύουν μεγάλες επιχειρήσεις

Παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα ακίνητα σε περιοχές προβολής που διατηρούν υψηλή ζήτηση

Παλαιά ακίνητα χωρίς ουσιαστικές αναβαθμίσεις, τα οποία δυσκολεύονται να ακολουθήσουν την αγορά

Ανοδική εικόνα στις εξοχικές κατοικίες

Σύμφωνα με στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στις εξοχικές κατοικίες αυξήθηκε κατά 10,8%. Η ζήτηση εξακολουθεί να προέρχεται κυρίως από αγοραστές του εξωτερικού, οι οποίοι αναζητούν νεόδμητες κατοικίες με υψηλές προδιαγραφές, ενεργειακή απόδοση και σύγχρονο σχεδιασμό.

Οι κατοικίες υπό κατασκευή ή νεότερης γενιάς κατέγραψαν σημαντική άνοδο στις αξίες τους, ενώ στις παλαιότερες κατοικίες παρατηρείται μετατόπιση ενδιαφέροντος προς μικρότερες ή οικονομικότερες επιλογές.

Η Κρήτη εξακολουθεί να παραμένει από τους βασικούς πόλους έλξης της διεθνούς ζήτησης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, η μέση αξία κατοικίας στο νησί κατέγραψε αύξηση, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ορισμένες περιοχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το νέο μοντέλο συνιδιοκτησίας

Την σταδιακή εμφάνιση της στην ελληνική αγορά έχει κάνει η συνιδιοκτησία ακινήτων ή fractional ownership και η οποία σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάει η Owners, επιτρέπει σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να αποκτούν ποσοστό ιδιοκτησίας σε ακίνητα υψηλής αξίας αντί να επενδύουν στην πλήρη αγορά τους.

Η Ελλάδα θεωρείται αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του μοντέλου αυτού, καθώς συνδυάζει αυξημένη τουριστική ζήτηση, υψηλό ενδιαφέρον για κατοικίες αναψυχής και ισχυρή παρουσία ξένων αγοραστών. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλά και δημοφιλή νησιά αναφέρονται ως περιοχές που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν αυξημένο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια.

Πωλήσεις ακινήτων

Η RE/MAX Ελλάς αναφέρει ότι οι τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,7% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των συναλλαγών, με ταυτόχρονη αυξημένη ζήτηση για ακίνητα.

Τα νεόδμητα ηλικίας έως πέντε ετών σημείωσαν αύξηση τιμών κατά 4,1%, ενώ τα ακίνητα μεγαλύτερης ηλικίας κινήθηκαν στο 3,3%.

Στην κορυφή της κατηγορίας βρέθηκε η Μύκονος με μέση τιμή περίπου 8 χιλ. ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό, ενώ ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφονται στη Φιλοθέη, στην περιοχή του Χίλτον, στο Ελληνικό, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στην Πειραϊκή και στη Βούλα.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι η άνοδος των τιμών δεν αποτελεί φαινόμενο αποκλειστικά των μεγάλων αστικών κέντρων ή των παραδοσιακά ισχυρών αγορών, καθώς αυξήσεις παρατηρούνται και σε περιοχές που έως πρόσφατα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Κατά την ανάλυση της εταιρείας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στον συνδυασμό υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς διαθέσιμων επιλογών.