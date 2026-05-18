ΙΟΒΕ: Οι εισαγωγές γερμανικών προϊόντων στην Ελλάδα έφτασαν τα 9.3 δισ. το 2025 – Στα 3,7 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία

Το 2025 οι εισαγωγές προϊόντων από τη Γερμανία έφτασαν τα 9,3 δισ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων προς τη Γερμανία διαμορφώθηκαν στα 3,7 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 3,4 δισ. το 2024

Το μερίδιο για τη Γερμανία στις συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας αυξήθηκε στο 11,3% το 2025, από 10,8% το 2024, ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία ενισχύθηκε στο 7,7%, από 7,0% το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Στις υπηρεσίες, το πλεόνασμα της Ελλάδας στο διμερές εμπόριο με τη Γερμανία ανήλθε στα 2,8 δισ. ευρώ το 2025, με τις συνολικές εισπράξεις να διαμορφώνονται στα 5,2 δισ. ευρώ και τις πληρωμές στα 2,4 δισ. ευρώ.

Οι καθαρές ροές άμεσων επενδύσεων από τη Γερμανία ανήλθαν στα 823 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 674 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι καθαρές επενδύσεις Γερμανών σε ακίνητα στην Ελλάδα έφτασαν τα 142 εκατ. ευρώ το 2025.

Το μερίδιο των εισπράξεων υπηρεσιών από κατοίκους Γερμανίας στο σύνολο των εισπράξεων υπηρεσιών της Ελλάδας αυξήθηκε στο 10,2%.

Οι τουριστικές εισπράξεις από τη Γερμανία ανήλθαν στα 3,8 δισ. ευρώ το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 16% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων της χώρας και κατατάσσοντας τη Γερμανία στην πρώτη θέση μεταξύ των αγορών προέλευσης επισκεπτών.

Παράλληλα, οι αφίξεις Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα έφτασαν τα 6 εκατ. επισκέπτες, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να διαμορφώνεται στα 636 ευρώ, όπως αναφέρουν στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.