Καμπανάκι από τους μεταφορείς για την εκτόξευση των τιμών καυσίμων – Απαιτούνται άμεσες αποφάσεις από την κυβέρνηση και την ΕΕ

Για τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των καυσίμων στον κλάδο των οδικών μεταφορών, προειδοποιεί με ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), επισημαίνοντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η άνοδος των τιμών καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 30% και 35%, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης (diesel) ξεπερνά το 45%. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις του κλάδου, δεδομένου ότι το κόστος καυσίμων αποτελεί πάνω από το 1/3 των λειτουργικών τους εξόδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβαση της International Road Transport Union προς τους υπουργούς Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, αναδεικνύει, σύμφωνα με την ΟΦΑΕ, την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι πολλές μεταφορικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιέσεις ρευστότητας, ενώ οι αυξήσεις στο κόστος δεν μετακυλίονται άμεσα στην αγορά. Όπως σημειώνεται, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη βιωσιμότητα του κλάδου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε πιθανούς κινδύνους για την αγορά, όπως καθυστερήσεις ή διακοπές στη μεταφορά αγαθών και ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών. Επισημαίνονται επίσης φαινόμενα όπως το «tank tourism» και ανισορροπίες στην τροφοδοσία, τα οποία, σύμφωνα με την ΟΦΑΕ, συνδέονται με την έλλειψη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ομοσπονδία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνοντας μεταξύ άλλων τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών με σχετική ατζέντα για τον κλάδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται περιλαμβάνονται η μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων στα καύσιμα, η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μεταφορών, παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των τιμών και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού για την αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά, ενίσχυση κρατικών ενισχύσεων με ουσιαστική ευελιξία.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ Δημήτριος Φωκαΐδης ανέφερε ότι οι συνθήκες λειτουργίας του κλάδου έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά και ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αποφυγή ευρύτερων επιπτώσεων στην οικονομία. Όπως σημείωσε, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης, όπως η επιδότηση καυσίμων ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο από την 1η Απριλίου, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των αυξήσεων.

Η ΟΦΑΕ υπογραμμίζει ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη λειτουργία της αγοράς και την επάρκεια αγαθών, επισημαίνοντας την ανάγκη για συντονισμένη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.