Diesel κίνησης: Παρέμβαση στην αντλία για να μην περάσει το κόστος στην αγορά

Μέτρο – ανάχωμα στο να περάσει το ενεργειακό κόστος εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στα αγαθά και στις υπηρεσίες που πληρώνουν οι πολίτες, ενεργοποιεί από 1η Απριλίου η κυβέρνηση, στοχεύοντας στην τιμή του πετρελαίου κίνησης (diesel).

Το πρώτο μέτρο του πακέτου για τα καύσιμα, το οποίο εξειδικεύτηκε σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών, στοχεύει πρωτίστως στο κόστος που περνά από την αντλία και το diesel κίνησης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, στην πραγματική οικονομία.

Η παρέμβαση προβλέπει επιδότηση 16 λεπτών το λίτρο στο diesel κίνησης, ώστε η τελική ελάφρυνση με τον ΦΠΑ να φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο. Η αρχική διάρκεια τοποθετείται από την 01.04.2026 έως τις 30.04.2026, με δυνατότητα επέκτασης έως τις 31.05.2026 αν η διεθνής συγκυρία δεν επιτρέψει αποκλιμάκωση.

Η λογική του μέτρου είναι καθαρά προληπτική για τον πληθωρισμό κόστους. Το diesel παραμένει βασικό καύσιμο για τη διακίνηση εμπορευμάτων, για ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματικών μετακινήσεων και για κρίσιμες λειτουργίες στην αγροτική δραστηριότητα. Γι’ αυτό και το οικονομικό επιτελείο επέλεξε να παρέμβει απευθείας στο συγκεκριμένο καύσιμο, με το σκεπτικό ότι κάθε επιπλέον αύξηση εκεί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης στην αγορά σε σχέση με άλλα πεδία κατανάλωσης.

Η παρουσίαση του μέτρου δίνει και ενδεικτικές τιμές, ώστε να φανεί η κλίμακα της παρέμβασης. Με πετρέλαιο στα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή εμφανίζεται να διαμορφώνεται από 1,94 ευρώ σε 1,74 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση. Με 110 δολάρια, από 2,06 ευρώ σε 1,86 ευρώ. Με 120 δολάρια, από 2,18 ευρώ σε 1,98 ευρώ. Το εύρος του δημοσιονομικού κόστους αποτυπώνει και την αβεβαιότητα της περιόδου, καθώς υπολογίζεται από 51 εκατομμύρια ευρώ έως 106 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με την πορεία των τιμών και τη διάρκεια εφαρμογής.