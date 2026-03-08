Kαταχρηστικές πρακτικές από funds καταγγέλλουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Για ακόμη μία φορά επεσήμανε η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την τελευταία συνεδρίασή της, «τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας την περιουσία τους, καθώς και τις απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών», ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, λαμβάνοντας υπόψη την αδράνεια της Τράπεζας, της Ελλάδος σε σχετική επιστολή της όπου κατήγγελλε συγκεκριμένες συμπεριφορές, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον ΥΠΟΙΚ Κυριάκο Πιερρακάκη, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον, με επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής του».

Αναλυτικά, η Ολομέλεια ζητά «τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για διακανονισμένα, εξοφλημένα και λοιπά δάνεια και να προσκομίζεται βεβαίωση από την πλατφόρμα αυτή ως διαδικαστική προϋπόθεση για την έναρξη κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων».

Επίσης, η Ολομέλεια αναφέρει ότι «θα αναδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο την πραγματική διάσταση του προβλήματος που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί σε οικονομική καταστροφή μεγάλο μέρος της κοινωνίας» και «σε περίπτωση συνέχισης των συμπεριφορών αυτών ή μη λήψης των αναγκαίων μέτρων από την Πολιτεία η Ολομέλεια εξουσιοδοτεί τη συντονιστική επιτροπή να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους στοχευμένες δράσεις» αποκλειστικά για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων-funds.

Τέλος, η Ολομέλεια εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσεις, γεγονός που εγείρει και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.