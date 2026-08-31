Κάτω από 8% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο

Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο από 8,9% τον Ιούλιο του 2025 και έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,1% για τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η ανεργία υποχώρησε κάτω από το 8% και οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (10,7%) και μείωση κατά 7.968 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (2,1%), όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

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Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,4% από 11% τον Ιούλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 5,9% από 7,1%.

Στην ηλικιακή ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,8% από 20,4% τον Ιούλιο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,4% από 8,2%.

Οι απασχολούμενοι τον Ιούλιο του 2026 ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 41.365 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (1%) και αύξηση κατά 1.692 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026.

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Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.951.948 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 35.528 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 2.732 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (0,1%).

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης», ανέφερε σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.