Το Airbnb εμπρός σε νέους περιορισμούς: Η νομοθεσία από την ΕΕ και τα σενάρια για νέα μέτρα στην Ελλάδα

Νέες παρεμβάσεις δρομολογούνται σε τοπικό επίπεδο αλλά και από την Κομισιόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που επιτείνει τη στεγαστική κρίση.

Στην Ελλάδα, όπου έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αναμένεται αυστηροποίηση του πλαισίου, ενώ η Κομισιόν ετοιμάζει νέες κινήσεις για να στηρίξει τα κράτη – μέλη να αντιμετωπίσουν το έλλειμα κατοικιών και τη στεγαστική κρίση.

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Στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες τα τελευταία χρόνια υιοθέτησαν τη λύση της βραχυχρόνιας μίσθωσης για επιπλέον εισόδημα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η διαθεσιμότητα κατοικιών σε προσιτές τιμές για μακροχρόνια μίσθωση.

Οι «κλειστές» κατοικίες που υπάρχουν στην αγορά ενεργοποιούνται με χαμηλότερους ρυθμούς, αλλά ακόμα και όταν αυτό γίνεται οι ιδιοκτήτες σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγουν να τα χρησιμοποιήσουν ως Airbnb ή τουριστικό κατάλυμα.

Τα πρόστιμα, τα μέτρα και τα σενάρια

Σημειώνεται πως από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 παραμένει σε ισχύ ο περιορισμός για τις νέες εγγραφές στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για ακίνητα που βρίσκονται στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ για όσους παραβαίνουν την εντολή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος.

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Πέρα από τα πρόστιμα, τα ακίνητα που βρίσκονται στις απαγορευμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και διαγράφονται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής δεν μπορούν να ενταθούν εκ νέου μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2026.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί νέα παράβαση μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, μετά την επιβολή του πρώτου προστίμου, η κύρωση γίνεται ακόμη αυστηρότερη, με το ελάχιστο ποσό να διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ.

Τα ισχύοντα μέτρα δείχνουν ότι δεν είναι αρκετά, έτσι ενόψει ΔΕΘ υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στα σενάρια που εξετάζονται είναι η η καθιέρωση διαφορετικού φορολογικού καθεστώτος, η εισαγωγή αδειοδοτικών απαιτήσεων ή τελών σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα, εξετάζεται η νέα παράταση κατά ένα έτος του απαγορευτικού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα 3 πρώτα διαμερίσματα του δήμου της Αθήνας, αλλά και η επέκταση αυτού του μέτρου σε νησιά της χώρας που αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα στέγασης.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση έχει θεσπίσει φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που βγάζουν ακίνητα από τη βραχυχρόνια μίσθωση και τα διαθέτουν με μακροχρόνια μίσθωση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για 36 μήνες για ορισμένες νέες μακροχρόνιες μισθώσεις.

Εποχή Affordable Housing Act στην ΕΕ

Η Ελλάδα δεν είναι φυσικά η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει ζήτημα στεγαστικής κρίσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό η Κομισιόν προετοιμάζει νέα νομοθεσία, με στόχο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

Το Affordable Housing Act (ΑΗΑ) αποτελεί την νομοθετική πρωτοβουλία και ταυτόχρονα την «απάντηση» της Κομισιόν σε όσους την κατηγορούν ότι στο συγκεκριμένο θέμα επέδειξε μεγάλη ολιγωρία.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times, το ΑΗΑ θα καθορίζει τα κριτήρια που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πόλεις και οι περιφέρειες για την επιβολή αναλογικών μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση των στεγαστικών πιέσεων.

Η κατάσταση σε κάποιες πόλεις της Ευρώπης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους ντόπιους και χαρακτηριστικότερο όλων είναι το παράδειγμα της Βαρκελώνης που έχει ξεκαθαρίσει ότι μέχρι το 2028 έχει σκοπό να καταργήσει πλήρως τις ενοικιάσεις κατοικιών σε τουρίστες.

Χαρακτηριστική περίπτωση και η Τοσκάνη όπου το περιφερειακό δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του δημοτικού συμβουλίου της Φλωρεντίας που ζητούσε την παύση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά την ίδια στιγμή ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου υποστηρίζουν ότι οι απαγορεύσεις παραβιάζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών που προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά σχεδόν δύο τρίτα μεταξύ 2015 και 2025, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν περισσότερο από ένα πέμπτο την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε πολλά κράτη-μέλη, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν ταχύτερα από τα εισοδήματα των νοικοκυριών, αφήνοντας τις νεότερες γενιές εκτός της αγοράς κατοικίας.

Βασική αιτία είναι η υστέρηση στην προσφορά κατοικιών, η οποία δεν ακολουθεί την αυξανόμενη ζήτηση λόγω των πολεοδομικών περιορισμών, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.