Μακρο-οικονομία

Λιανεμπόριο: Αύξηση 1,9% του όγκου πωλήσεων τον Ιούνιο με ώθηση από τα είδη σπιτιού

Στον αντίποδα, καύσιμα, πολυκαταστήματα και βιβλία - χαρτικά σημείωσαν πτώση
Couple walking through shopping mall
Φωτογραφία iStock
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Αύξηση 1,9% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο τον Ιούνιο με την εικόνα ανά κλάδο επιμέρους καταστημάτων να είναι μικτή και το λιανεμπόριο καυσίμων να εμφανίζει πτώση.

Παρά την άνοδο του δείκτη, ο οποίος έλαβε ώθηση από την διψήφια άνοδο του κλάδου οικιακού εξοπλισμού, των αλυσίδων ένδυσης και καλλυντικών, αισθητή ήταν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση στον κλάδο καυσίμων και λιπαντικών.

Άνοδος του τζίρου καταγράφηκε σε μια σειρά από τομείς

  • Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (10,9%)
  • Ένδυση- Υπόδηση (6,8%)
  • Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (3,3%)
  • Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (2,4%) και Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (0,2%).

Στον αντίποδα, μείωση σημειώθηκε σε καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (6,9%), πολυκαταστήματα (2,1%) και βιβλία- χαρτικά- λοιπά είδη (0,6%).

Ο γενικός δείκτης όγκου παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 σημείωσε αύξηση 1,4%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,4% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026.

Ταυτόχρονα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών παρουσίασε αύξηση 4,2% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 σημείωσε αύξηση 1,4%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,1% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026.

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Μακρο-οικονομία
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