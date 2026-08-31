Θερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές και προβληματισμός στον εμπορικό κόσμο για το ταμείο

Το ταμείο είναι «μείον» για τις εμπορικές επιχειρήσεις στη λήξη των θερινών εκπτώσεων σήμερα, αφού οι εισπράξεις σε μεγάλη μερίδα της αγοράς υστερούν συγκριτικά με τις εισπράξεις της αντίστοιχης περσινής περιόδου, με την αιτία να εντοπίζεται τόσο στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών όσο και στον θεσμό των εκπτώσεων που έχει αποδυναμωθεί από τις συνεχείς προσφορές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο συνολικός τζίρος των θερινών εκπτώσεων αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 7 δισ. ευρώ, κάτω από το αισιόδοξο αρχικό σενάριο των 7,4 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις να δηλώνουν στην πλειοψηφία τους πτώση εσόδων.

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Έρευνες των εμπορικών συλλόγων επιβεβαιώνουν αυτή την τάση, με ενδεικτική την εικόνα που καταγράφεται στην Αθήνα, όπου, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών σε 409 μικρομεσαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις, το 71,3% δηλώνει ότι ο τζίρος του είναι χειρότερος από πέρυσι.

Δυσμενής είναι και η εικόνα που δίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με το 55% των επιχειρήσεων να δηλώνει χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι. Περίπου το 33% των επιχειρήσεων κινήθηκε στα ίδια επίπεδα και μόλις το 12% κατέγραψε αύξηση. Ας σημειωθεί επίσης ότι το 73% αποδίδει την αδυναμία της αγοράς κυρίως στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Στο επίκεντρο η απελευθέρωση των προσφορών

Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περιόδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών και στο κατά πόσον η συνεχής παρουσία εκπτώσεων στην αγορά έχει αποδυναμώσει τον θεσμό των εκπτωτικών περιόδων.

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Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το 98% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε έρευνα ζητά αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για προσφορές και εκπτώσεις, ενώ το 93,4% θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων.

Αγορά πολλών ταχυτήτων

Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ ενισχύουν την εικόνα μιας αγοράς πολλών ταχυτήτων, με τις μικρότερες και μεμονωμένες επιχειρήσεις -ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα- να δέχονται μεγαλύτερη πίεση, ενώ μεγαλύτερη αντοχή εμφανίζουν οργανωμένα δίκτυα, επιχειρήσεις σε τουριστικές περιοχές και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν έχει μεταφραστεί στον βαθμό που αναμενόταν σε ενίσχυση του εμπορικού τζίρου. Στο πρώτο εξάμηνο, η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 15,4% και οι εισπράξεις κατά 14,8%, χωρίς οι επιδόσεις αυτές να αποτυπωθούν αντίστοιχα στα μεγέθη του εμπορίου.