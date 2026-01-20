Κεραμέως: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην αύξηση της απασχόλησης στον ΟΟΣΑ – Νέα μέτρα για μισθούς και γυναίκες

Τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας που έχει σημειωθεί ποτέ σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ καταγράφει η Ελλάδα, όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως, η ανεργία όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία ήταν περίπου 18% και σήμερα έχει πέσει στο 8%, δηλαδή 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα. «Πάνω από 500.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν το 2019, σήμερα εργάζονται, και η δουλειά σημαίνει ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου, να δημιουργήσεις και να προσφέρεις στην οικογένειά σου». Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στον ΟΟΣΑ στην αύξηση της απασχόλησης, όπως σημείωσε η υπουργός

Παρά τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό, ειδικά σε ομάδες όπως γυναίκες και νέοι, όπου εντοπίζονται περιθώρια βελτίωσης. «Το 8% δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Αντίθετα, μας δίνει κίνητρο να εστιάσουμε ακόμα πιο στοχευμένα στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας», πρόσθεσε.

Επίσης, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι, αυτήν την περίοδο, «τρέχει» το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για γυναίκες στην ιστορία της χώρας, το οποίο προβλέπει συνολικά 10.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 5.000 είναι πλήρους απασχόλησης και οι άλλες 5.000 μερικής απασχόλησης.

«Επιδοτούμε τις εταιρείες που επιλέγουν να προσλάβουν γυναίκες», εξήγησε η υπουργός Εργασίας, διευκρινίζοντας ότι το ύψος της επιδότησης φτάνει στο 70% σε περιπτώσεις πρόσληψης άνεργων γυναικών και ανεβαίνει υψηλότερα, συγκεκριμένα, στο 80% σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργες γυναίκες ή μητέρες παιδιών έως 15 ετών.

Απαντώντας στο ζήτημα της ανεύρεσης εργαζομένων από επιχειρήσεις, η κ. Κεραμέως μίλησε για την 50ή «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που πραγματοποιείται την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με τη συμμετοχή 300 και πλέον επιχειρήσεων, που προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, επισημαίνοντας ότι πάνω από 12.000 πολίτες έχουν ήδη προσληφθεί μέχρι σήμερα μέσα από τις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

«Έρχονται, λοιπόν, από τη μία επιχειρήσεις που έχουν θέσεις εργασίας να καλύψουν, ψάχνουν κόσμο και από την άλλη έρχονται χιλιάδες πολίτες οι οποίοι είτε είναι άνεργοι είτε θέλουν να αλλάξουν δουλειά και αυτό θεμιτό είναι», σημείωσε. Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, η υπουργός Εργασίας υπενθύμισε ότι, από το 2019, έχει αυξηθεί κατά 35,5%, φτάνοντας από τα 650 ευρώ στα 880 ευρώ σήμερα, προσθέτοντας ότι, από την 1η Απριλίου, θα έχουμε αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Όπως ανέφερε, «η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες είναι πώς ακριβώς θα ανταποκριθούν στο κύμα της ακρίβειας που υπάρχει και διεθνώς, αλλά υπάρχει και στη χώρα μας. Η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης είναι να διευρύνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με αύξηση μισθών, αύξηση του κατώτατου μισθού και Συλλογικές Συμβάσεις, που οδηγούν σε αύξηση μισθών. Ο δεύτερος τρόπος είναι με μείωση επιβαρύνσεων, φορολογικών βαρών και ασφαλιστικών εισφορών».

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι το νομοσχέδιο για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η οποία υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2025 από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, βρίσκεται σε διαβούλευση και οδεύει αμέσως μετά προς την Βουλή, θα ψηφιστεί μέσα στον Φεβρουάριο και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για διάφορες Συλλογικές Συμβάσεις, «τις οποίες εγώ σήμερα δεν μπορώ να επεκτείνω».

Δήλωσε μάλιστα ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ανοίγουν τον δρόμο για την αύξηση μισθών και την αύξηση παροχών, αποσαφηνίζοντας ότι υπάρχει μία σημαντική δικλείδα ασφαλείας: «Να μιλάμε για κλάδους στους οποίους έχουμε μία αύξηση παραγωγικότητας, γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην υπερβούμε και τις δυνατότητες του κάθε κλάδου. Άρα, γιατί έχει σημασία ότι αυτό γίνεται μέσω Συλλογικών Συμβάσεων; Γιατί έρχονται και συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες στο τι είναι το καλύτερο που μπορούν να δώσουν στους εργαζόμενους».

Τέλος, κληθείσα να απαντήσει στις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, η υπουργός Εργασίας τις χαρακτήρισε θλιβερές, επισημαίνοντας: «Κατ’ αρχάς, όχι ως πολιτικός, ως γυναίκα. Το θεωρώ θλιβερό. Το θεωρώ προκλητικό. Το θεωρώ ασύλληπτο, ασύλληπτη τη συζήτηση που γίνεται. Να συζητάμε για το αν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα θα τεθούν σε διαβούλευση. Να γυρίσουμε δεκαετίες πίσω. Είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να αμφισβητούμε τέτοια θεμελιώδη δικαιώματα, για τα οποία οι γυναίκες και όλη η κοινωνία έδωσαν τεράστιους αγώνες; Ασύλληπτο και ασύλληπτο να προέρχεται αυτό από μία γυναίκα».