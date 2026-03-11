Κεραμέως: Πάνω από 260.000 γυναίκες μπήκαν στην αγορά εργασίας από το 2019 – Μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας για πρώτη φορά

Με μονοψήφιο, πλέον, ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες και περισσότερες από 260.000 νέες εργαζόμενες σε σχέση με το 2019, η Ελλάδα κάνει «σημαντικά βήματα» για την ισότητα στην εργασία, όπως τόνισε χθες (10.3.2026) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νίκη Κεραμέως, στο Women Forward Summit του ΣΕΒ.

Όπως σημείωσε, η Νίκη Κεραμέως, «όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, η ανεργία στις γυναίκες βρισκόταν στο 22,1%. Τον τελευταίο χρόνο, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, το ποσοστό αυτό υποχώρησε σε μονοψήφιο επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι 260.000 γυναίκες, οι οποίες το 2019 βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας, σήμερα εργάζονται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσίασε τις εξελίξεις της τελευταίας τετραετίας για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στις πολιτικές που υλοποιούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη στήριξη της μητρότητας, αναφέροντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας το ποσοστό ανεργίας των γυναικών έπεσε σε μονοψήφιο επίπεδο και υλοποιείται πρόγραμμα για 10.000 νέες θέσεις εργασίας με προτεραιότητα τις γυναίκες.

Παράλληλα, έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της μητρότητας, όπως η επέκταση της άδειας από 6 σε 9 μήνες, η θεσμοθέτηση ειδικής άδειας για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της άδειας στον πατέρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την άρση των στερεότυπων που περιορίζουν τις ευκαιρίες τους. «Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άντρες. Πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας και να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να τολμήσουν περισσότερο, να διεκδικήσουν και να ονειρευτούν», δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρά την πρόοδο, τα στερεότυπα που συνδέονται με τους ρόλους των φύλων παραμένουν, ενώ τόνισε τη σημασία της παιδείας και της οικογένειας στη διαμόρφωση προσδοκιών για τα κορίτσια και τα αγόρια. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που θέλουμε, η πρόοδος όμως είναι υπαρκτή και αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας της κοινωνίας, του κράτους και των ίδιων των γυναικών», επεσήμανε.

Στον Διάλογο Ηγεσίας με θέμα «Θεσμοί, Ηγεσία και Ισότητα σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο», συμμετείχαν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι οι γυναίκες σε υψηλές θέσεις εξακολουθούν να τραβούν την προσοχή λόγω στερεοτύπων, ενώ η κ. Τραυλού σημείωσε πως οι γυναίκες κρίνονται για πολλούς ταυτόχρονους ρόλους, τονίζοντας την ανάγκη ίσων ευκαιριών και εμπιστοσύνης στον επαγγελματικό χώρο, ειδικά στη ναυτιλία.

Παράλληλα, η πρώην Ευρωπαία επίτροπος και πρόεδρος στο ΔΙΚΤΥΟ, Άννα Διαμαντοπούλου, επεσήμανε ότι η καθολική πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και η υποστήριξη φροντίδας υπερηλίκων είναι καθοριστικά για τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, ενώ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε πως οι δημογραφικές παρεμβάσεις πρέπει να συνδυάζονται με ουσιαστική στήριξη για τις εργαζόμενες μητέρες.

Η πρόοδος στην ισότητα απαιτεί συνδυασμό δημόσιων πολιτικών, θεσμών και επιχειρηματικής ηγεσίας, προκειμένου οι δεσμεύσεις να μετατραπούν σε μετρήσιμες αλλαγές στην εργασία και στην κοινωνία.