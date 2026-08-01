Κλείνουν οι πυρηνικοί σταθμοί στο Δούναβη – Ανεβασμένες οι τιμές σε Ουγγαρία – Ρουμανία, ανεπηρέαστη προς το παρόν η Ελλάδα

Αντιμέτωπη με απώλεια της μισής ηλεκτροπαραγωγικής της ισχύος βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ουγγαρία. Ο λόγος είναι ότι η χαμηλή στάθμη νερού στο Δούναβη εμποδίζει την επαρκή ψύξη του μοναδικού πυρηνικού σταθμού, με αποτέλεσμα την αναγκαστική του παύση λειτουργίας.

Η κατάσταση στο Δούναβη επηρεάζει παράλληλα και τη Ρουμανία, όπου ο πυρηνικός σταθμός Τσερναβόδα έχει χάσει προσωρινά τον ένα από τους δύο αντιδραστήρες. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μια συνθήκη που ανεβάζει τις τιμές ηλεκτρισμού στην περιοχή, καθώς Ουγγαρία και Ρουμανία αναγκάζονται να επιστρατεύσουν ακριβές εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν τις ανάγκες.

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Ενδεικτικά, η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός Παξ θα αναγκαστεί να σταματήσει εντελώς εντός των ημερών, με άγνωστη την ημερομηνία επιστροφής του. Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ, συνέστησε στους πολίτες εθελοντική μείωση της κατανάλωσης, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυλιόμενων μπλακ αουτ.

Μέσα σε αυτή την έκτακτη κατάσταση, οι τιμές ηλεκτρισμού στην περιοχή πήραν την ανιούσα. Η Ουγγαρία είχε την Παρασκευή 157 ευρώ ανά μεγαβατώρα και η Ρουμανία 155 ευρώ. Νοτιότερα, η Βουλγαρία έφτασε τα 124 ευρώ, όμως η Ελλάδα είχε μόλις 89 ευρώ.

Ο λόγος που η χώρα μας δεν έχει επηρεαστεί προς το παρόν από τις περιφερειακές ανατιμήσεις έχει να κάνει πρωτίστως με το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών.

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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η Ελλάδα είχε τον Ιούνιο εισαγωγές 113 GWh με ετήσια πτώση 65% και εξαγωγές 847 GWh με άνοδο 55%.

Ταυτόχρονα, η χώρα μας επωφελείται εμμέσως από την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στη Βουλγαρία, που λειτουργεί ως “ασπίδα”. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και ο περιορισμός που παρατηρείται τελευταία στις διασυνδέσεις Βουλγαρίας-Ρουμανίας, καθώς συγκρατεί την επέκταση του φαινομένου.

Πάντως, τα πράγματα στην υπόλοιπη ΝΑ Ευρώπη αναμένεται να δυσκολέψουν κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Απομένει να φανεί αν και ποια επίδραση θα υπάρξει στις ελληνικές τιμές.