Τα ενοίκια δεν θα πληρώνονται με μετρητά από 1η Οκτωβρίου – Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Οριστικό παρελθόν θα αποτελέσει από την 1η Οκτωβρίου η πληρωμή των ενοικίων με μετρητά, ενώ δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση επιβολής του μέτρου.

Νέες συνήθειες στην καθημερινότητα μερίδας πολίτων θα σηματοδοτήσει από την 1η Οκτωβρίου η αδυναμία πληρωμής του ενοικίου με μετρητά και η υιοθέτηση του μέτρου ηλεκτρονικών πληρωμών, ακόμα και από αυτούς που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν τον «πατροπαράδοτο» τρόπο πληρωμής.

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Η εφαρμογή της ρύθμισης είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αλλά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε εξάμηνη παράταση, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και η διασύνδεση των συστημάτων με το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.

Από την 1η Οκτωβρίου κάθε καταβολή μισθώματος θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε με μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε μέσω πάγιας εντολής.

Το τραπεζικό αποδεικτικό θα αποτελεί πλέον το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης του ενοικίου, ενώ οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ως νόμιμη εξόφληση.

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Οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται τα μισθώματα μέσω των διαδικασιών που θα προβλέψει η ΑΑΔΕ. Την ίδια στιγμή, ο λογαριασμός θα πρέπει να βρίσκεται στο όνομα του ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ο ενοικιαστής θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας θα προβλέπεται δήλωση των αντίστοιχων λογαριασμών για κάθε συνιδιοκτήτη.

Σχετικά με τις περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, για τους ιδιοκτήτες προβλέπεται απώλεια φορολογικών ευεργετημάτων, όπως της έκπτωσης 5% επί των εισοδημάτων από μισθώματα, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι τα ενοίκια καταβλήθηκαν μέσω τραπεζικού συστήματος.

Οι ενοικιαστές που δεν πραγματοποιούν τις πληρωμές ηλεκτρονικά ενδέχεται να χάσουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές που προϋποθέτουν την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής.