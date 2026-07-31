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Μακρο-οικονομία

Πληρωμές χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε 24.000 νέους αγρότες

Το ΥΠΑΑΤ υποστηρίζει ότι διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων
Reuters
Reuters
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Τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπει απαλλαγή των νέων αγροτών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεών τους η οποία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Η ρύθμιση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποσκοπεί στην καταβολή των ενισχύσεων σε περίπου 24.000 νέους αγρότες. Η απαίτηση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας δυσχέραινε την ταχεία και απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων, χωρίς να προκύπτει ταμειακό όφελος για το Δημόσιο, καθώς οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι ακατάσχετες, ασυμψήφιστες και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση.

Η ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), καθώς και τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, των οποίων οι ενισχύσεις αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΣΣ ΚΑΠ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με τη ρύθμιση διασφαλίζονται τα εξής:

  • Διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων. Η προτεινόμενη παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ για την απλούστευση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των πληρωμών και την ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα
  • Αίρεται ένα σημαντικό διοικητικό εμπόδιο
  • Εξασφαλίζεται η άμεση παροχή της αναγκαίας ρευστότητας στους νέους γεωργούς
  • Διευκολύνεται η ομαλή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων
  • Διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων
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Μακρο-οικονομία
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