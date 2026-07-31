Πιερρακάκης: Η νησιωτικότητα είναι τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα

Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως μοχλού ανάπτυξης έστειλε από τη Ρόδο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (30/7) σε εκδήλωση ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στο πόσο σημαντική είναι η νησιωτικότητα για την κυβέρνηση και επισήμανε ότι η είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ανάπτυξης για την Ελλάδα.

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Ανάμεσα σε άλλα, ο υπουργός δήλωσε πως «τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της. Δεν είναι η άκρη της Ευρώπης. Είναι η πρώτη γραμμή στο μέλλον της», θέλοντας να τονίσει τη σημασία που παίζουν τα ελληνικά νησιά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Η νησιωτικότητα είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο. Και το πιο ουσιαστικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι το να αλλάξουμε την ίδια τη συζήτηση. Να μη μιλάμε μόνο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νησιωτικότητας, αλλά για το πώς θα πολλαπλασιάσουμε την αξία της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε πως τα νησιά είναι «πύλες της Ελλάδας προς τον κόσμο και ταυτόχρονα είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»., ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Στάθηκε στη σημασία που έχει το Νότιο Αιγαίο, τονίζοντας ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο τουριστικό πόλο της χώρας, συγκεντρώνοντας το 26,8% των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα, ενώ επισήμανε πως μαζί με την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά οι τρεις περιφέρειες ξεπερνούν το 60% των συνολικών διανυκτερεύσεων.

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Παράλληλα, δήλωσε ότι στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στα νησιά, μέσα από περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της καινοτομίας, διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το αποτύπωμα στις περιφέρειες

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η πραγματική επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το κατά πόσο ένας νέος άνθρωπος θα μπορεί να παραμείνει στον τόπο του, να εργαστεί και να δημιουργήσει εκεί τη ζωή του. Για να συμβεί αυτό, όπως είπε, απαιτούνται κρίσιμες υποδομές όπως έργα ύδρευσης, ενέργειας, λιμάνια, αεροδρόμια, ασφαλείς οδικοί άξονες, ψηφιακά δίκτυα, σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων και ισχυρή πολιτική προστασία.

Το επόμενο στοίχημα είναι -σύμφωνα με τον ίδιο- «να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την αξία που παράγεται σε αυτά. Να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ανοίξουμε νέες δυνατότητες για τους ανθρώπους τους».

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, δήλωσε ότι το πρόγραμμα είναι 23 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, που κατευθύνει πόρους στις πραγματικές ανάγκες κάθε τόπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η προσπάθεια έχει ήδη πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα στις τέσσερις Περιφέρειες.

Στην Κρήτη έχουμε περισσότερα από 480 έργα και παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανάμεσά τους το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο ΒΟΑΚ και η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.

Στο Νότιο Αιγαίο έχουμε 504 έργα, το συνολικό ύψος είναι 5,2 δισ. ευρώ, με σημαντικές παρεμβάσεις στην ύδρευση, στις υποδομές και στη συνδεσιμότητα.

Στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε 307 έργα, συνολικού ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, από το Καλλονή-Σίγρι και το Φράγμα Τσικνιά μέχρι το Μουσείο Χίου και τα έργα ενεργειακών δικτύων.

Και στα Ιόνια Νησιά περισσότερα από 260 έργα και παρεμβάσεις, ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την υποθαλάσσια σήραγγα της Λευκάδας, τις μεγάλες παρεμβάσεις ύδρευσης στην Κέρκυρα, το Αχίλλειο και τις κρίσιμες υποδομές συνδεσιμότητας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, επειδή ένα πρόβλημα που στην Ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί να είναι απλώς σημαντικό ειδικά στα νησιά, το αντίστοιχο έργο πολλές φορές δεν είναι απλά σημαντικό, είναι κρίσιμο. Το νερό, η συνδεσιμότητα και η ενεργειακή ασφάλεια, είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Για τον λόγο αυτό, ο υπουργός δήλωσε πως η πρόκληση είναι να πείσουν τους πολίτες για την ανάπτυξη που σχεδιάζουν.

«Γι’ αυτό και δεν μπορεί να υπάρχει μία και μόνη οριζόντια απάντηση για κάθε περιοχή της χώρας. Ίσες ευκαιρίες δεν σημαίνει ίδιες πολιτικές παντού. Θέλω, όμως, να είμαι απολύτως σαφής και σε κάτι ακόμη. Δεν αρκεί να εξασφαλίζεις πόρους, να σχεδιάζεις έργα και να τα εντάσσεις σε προγράμματα. Πρέπει και να μπορείς να τα παραδίδεις.

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου είναι να μετατρέψουμε κάθε μα κάθε διαθέσιμο ευρώ σε πραγματικό και απτό αποτέλεσμα, τα σχέδια σε ώριμες μελέτες, τις μελέτες σε συμβάσεις, τις συμβάσεις σε έργα και τα έργα σε καλύτερη καθημερινότητα που θα φτάσει στον καθένα και στην καθεμία από εσάς. Οι πολίτες, δηλαδή, πρέπει να μπορούν να δουν παντού την αλλαγή στη ζωή τους. Στο νερό που θα φτάσει στο σπίτι τους, στον δρόμο που θα έχει γίνει ασφαλέστερος, στο λιμάνι που θα λειτουργεί καλύτερα, στην ενεργειακή διασύνδεση που δημιουργεί ασφάλεια, στη δημόσια υπηρεσία που πλέον θα έχει γίνει ψηφιακή, στην επιχείρηση που θα βρίσκει τις υποδομές για να μπορεί να επενδύσει και να μεγαλώσει.

Και αυτή είναι η ανάπτυξη τελικά που έχει και νόημα για τον πολίτη. Και αυτή είναι και η αξία τελικά μιας οικονομίας που είναι ισχυρότερη: όχι οι αριθμοί -και σίγουρα όχι οι αριθμοί από μόνοι τους- οι δυνατότητες που οι αριθμοί δημιουργούν στις ζωές των ανθρώπων».

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο μεγάλων μετασχηματισμών και για τον λόγο αυτό, ανέφερε πως η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή ασφάλεια, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις -ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη- «αλλάζουν τις προτεραιότητές μας. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα, στην ενέργεια, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και, ταυτόχρονα, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την ενιαία αγορά ρίχνοντας τα εμπόδια, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτυχθούν και να ανταγωνιστούν διεθνώς.

Σε αυτή την προσπάθεια οι Περιφέρειες βρίσκονται στον πυρήνα και πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική αν οι επενδύσεις, η τεχνολογία, οι δεξιότητες και οι ευκαιρίες συγκεντρωθούν μόνο στα μεγάλα οικονομικά της κέντρα. Πρέπει να διαρθρωθούν και να φτάσουν σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε γωνιά.

Αυτή είναι και η σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Για την περίοδο 2021-2027, η Ευρώπη διαθέτει 392 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την ανάπτυξη και να περιορίσει τις ανισότητες μεταξύ των Περιφερειών της».

«Να αποτυπωθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, αλλά άφησε αιχμές για και «φωτογράφισε» τις Βρυξέλλες για καθυστερήσεις και διαφορετικά μέτρα στις χρηματοδοτήσεις

«Τα νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, της γαλάζιας οικονομίας, του τουρισμού, των θαλάσσιων μεταφορών, της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας -θα το ξαναπώ- των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Γι’ αυτό και οι ιδιαίτερες συνθήκες τους πρέπει να αποτυπωθούν -αναφέρθηκαν οι Περιφερειάρχες πριν- στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Το ίδιο υποστηρίζουμε και για την πράσινη μετάβαση. Ο ευρωπαϊκός στόχος είναι κοινός, ναι, αλλά ο δρόμος για να τον πετύχουμε, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε κράτος-μέλος.

Για την Ελλάδα, μια χώρα με μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές της Ευρώπης, η ναυσιπλοΐα αποτελεί βασική υποδομή εδαφικής συνοχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μετακινούνται, τα προϊόντα διακινούνται και οι τοπικές οικονομίες παραμένουν συνδεδεμένες με την υπόλοιπη χώρα.

Γι’ αυτό και πρόσφατα στο ECOFIN, είχα την ευκαιρία να υποστηρίξω τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης για τα καύσιμα της ναυσιπλοΐας. Τα εναλλακτικά καύσιμα δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε επαρκή κλίμακα και μια πρόωρη επιβάρυνση θα αύξανε το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών, το οποίο θα μεταφερόταν, τελικά, σε όλους εσάς, στους κατοίκους των νησιών.

Η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρήσει, αλλά πρέπει να προχωρήσει με έναν τρόπο που να ενώνει την Ευρώπη, όχι με τρόπο που θα αυξήσει τις αποστάσεις στο εσωτερικό της».