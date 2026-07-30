Βιομηχανία: Αύξηση 8,8% ετησίως στις τιμές παραγωγού τον Ιούνιο – Άνοδος 16,2% στην εξωτερική αγορά

Σημαντική αύξηση της τάξης του 8,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Η άνοδος ήταν αισθητά υψηλότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2025 με τον Ιούνιο 2024 ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία είχε αυξηθεί κατά μόλις 1,6%.

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Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες επιβάρυναν το κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών.

Άνοδος 16,2% στην εξωτερική αγορά

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ετήσια αύξηση του γενικού δείκτη προήλθε από τις μεταβολές στις τιμές παραγωγού τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική αγορά.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς αυξήθηκε κατά 16,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μεταβολή. Παράλληλα, ο δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς ενισχύθηκε κατά 5,8%.

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Οι μεταβολές αυτές αντανακλούν τις πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών.

Μείωση 3% σε σύγκριση με τον Μάϊο

Παρά τη σημαντική ετήσια αύξηση, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 3% τον Ιούνιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του ίδιου έτους. Κατά την αντίστοιχη μηνιαία σύγκριση του 2025, ο δείκτης είχε σημειώσει αύξηση κατά 1,1%.

Η μηνιαία υποχώρηση δείχνει αποκλιμάκωση των πιέσεων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τη σημαντική αύξηση του βιομηχανικού κόστους σε ετήσια βάση.