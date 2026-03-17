Κομισιόν: Παρουσιάζονται άμεσα παρεμβάσεις για το κόστος ενέργειας – Στοχευμένα και προσωρινά τα μέτρα που θα ληφθούν

Στην υιοθέτηση έκτακτων μέτρων συμφώνησε η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστεί η νέα κρίση
Πηγή: Reuters
Χάρης Αποσπόρης

Κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί για την Κομισιόν το να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, τη στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τους Ευρωπαίους καταναλωτές εκ νέου.

Όπως δήλωσε χθες (16.3.2026) από τις Βρυξέλλες ο επίτροπος ενέργειας της Κομισιόν, Νταν Γιόργκενσεν, η ΕΕ κινείται σε τρεις άξονες προκειμένου να πετύχει αυτό το στόχο.

Καταρχήν, δίνει έμφαση στην ανακούφιση των καταναλωτών που επηρεάζονται πιο έντονα και εργάζεται ήδη για άμεσα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις και τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Δεύτερον, εξετάζει από κοινού με τα κράτη-μέλη πρόσθετες επιλογές έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που η κρίση επιδεινωθεί και λάβει παραπάνω διαστάσεις.

Παράλληλα, η ΕΕ εστιάζει σε όλες τις διαστάσεις του λογαριασμού ενέργειας των καταναλωτών, δηλαδή το ίδιο το ηλεκτρικό ρεύμα, τα τέλη δικτύου, τους φόρους και το κόστος του άνθρακα. «Οι απαντήσεις μας έρχονται πολύ σύντομα, πιθανώς εντός αυτής της εβδομάδας», ανέφερε σχετικά ο Γιόργκενσεν.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οφείλει να ισχυροποιήσει την Ευρώπη, προκειμένου να μην είναι μελλοντικά παθητικός δέκτης των διεθνών ανατιμήσεων στις τιμές των ορυκτών καυσίμων που εισάγει. Όπως έγινε με αφορμή την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, όταν ελήφθη η απόφαση για οριστική απόσυρση του ρωσικού αερίου, έτσι και τώρα χρειάζεται ανεξαρτησία και έμφαση στις ευρωπαϊκές πηγές ενέργειας.

«Χρειάζονται περισσότερες ΑΠΕ, διασυνδέσεις και εξηλεκτρισμός της οικονομίας. Σήμερα στη σύνοδο των υπουργών ενέργειας κάναμε πρόοδο με το Πακέτο για τα Δίκτυα, αλλά χρειάζεται η άμεση εφαρμογή του για να υποχωρήσουν οι τιμές και η μεταβλητότητά τους», σχολίασε ο επίτροπος.

Ο ίδιος έκανε λόγο για στοχευμένες και προσωρινές λύσεις στα πλαίσια της αντιμετώπισης της νέας κρίσης. «Δεν θα υπονομεύσουμε τη στρατηγική μας στόχευση. Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) λειτουργεί καλά και βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής που θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε ανεξαρτησία», πρόσθεσε.

Τέλος, η Κομισιόν σε καμία περίπτωση δεν εξετάζει να επιτρέψει για περισσότερο χρόνο τη ρωσική ενέργεια, ως μέρος της λύσης για το σημερινό πρόβλημα. «Όλοι πρέπει να προετοιμαστούν για την τελική απόσυρση του ρωσικού αερίου», διευκρίνισε ο Γιόργκενσεν.

