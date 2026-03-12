Κοντογεώργης: Τα μέτρα έχουν σκοπό να «φρενάρουν» παράλογες αυξήσεις τιμών πέραν του κόστους που δικαιολογεί η κρίση

Tην πρόθεση της κυβέρνησης να μεριμνήσει προκειμένου, έστω και σε ένα κοντινό ορίζοντα, να απομειώσει τις όποιες επιπτώσεις αυτής της κρίσης με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ανέπτυξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (11.3.2026) για τα μέτρα της κυβέρνησης στο Kontra Channel ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι «προβλέψεις δεν χωρούν, όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, είναι να μεριμνήσουμε προκειμένου, έστω και σε ένα κοντινό ορίζοντα, να απομειώσουμε τις όποιες επιπτώσεις αυτής της κρίσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, τα μέτρα έχουν σκοπό να μην προκύψουν έξτρα παράλογες αυξήσεις πέραν του κόστους που μπορεί δικαιολογημένα να αυξηθεί λόγω της κρίσης. Άλλωστε, όπως εξήγησε, αποκτήθηκε εμπειρία σε προηγούμενες κρίσεις από τις παραπλανητικές τακτικές και τις στρεβλώσεις στην αγορά. «Υπάρχει μεθοδολογία και τρόπος το πρόβλημα να εντοπιστεί νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά και αναγνώρισε ότι «δεν είναι εύκολη υπόθεση».

Ο κ. Κοντογεώργης μιλώντας για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους ανέφερε ότι η κυβέρνηση δοκιμάζει αυτό το μέτρο και θεωρεί ότι θα λειτουργήσει. Πρόσθεσε δε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα συναρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα. «Έχουμε επικοινωνήσει σε όλους τους παράγοντες της αγοράς την κοινωνική συνυπευθυνότητα και πως θα εμείνει η κυβέρνηση στα ζητήματα αυτά», διεμήνυσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην βελτίωση των μισθών και των εισοδημάτων και στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ υπογράμμισε και τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα υπέρ των οικογενειών, υπέρ των ενοικιαστών κ.α.

Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι «χρειάζεται να συνεχισθεί μια οικονομική πολιτική, η οποία θα μπορεί να εξασφαλίζει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές ότι η χώρα δεν θα είναι φτερό στον άνεμο, όπως ήταν παλιότερα και αυτό μας στοίχισε».