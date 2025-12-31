Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη ενισχύει το ευρώ

Την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026 χαιρετίζει με ανάρτησή του ο νέος πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδος, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Καλωσορίζω θερμά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Βουλγαρία πρόκειται να γίνει το 21ο μέλος της Ευρωζώνης», αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενσωμάτωση της Βουλγαρίας έρχεται χάρη στην διαρκή προσπάθεια της χώρας και σε μεταρρυθμίσεις.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι η ένταξη της Βουλγαρίας ως νέου κράτους-μέλους στη ζώνη του ευρώ «ενισχύει το κοινό μας νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της Ένωσης σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη».