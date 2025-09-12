Μεγάλη πτώση σε νέες άδειες για έργα αιολικών & φωτοβολταϊκών – Γέμισε άδειες η αγορά, λιγοστός ο χώρος στο δίκτυο

Ο «οργασμός» που έλαβε χώρα τα προηγούμενα χρόνια για άδειες μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έχει καταλαγιάσει πλέον, καθώς υπάρχει ήδη μια τεράστια ουρά έργων, κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών, που περιμένουν να συνδεθούν στο δίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, συνολικά δόθηκαν άδειες για έργα ισχύος 110 GW όλα τα περασμένα χρόνια. Όπως είναι φυσικό, μεγάλο μέρος των επενδύσεων αυτών δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα η ΡΑΑΕΥ να έχει παύσει ή ανακαλέσει 41,8 GW, που και πάλι αφορούν κυρίως έργα αιολικών – φωτοβολταϊκών.

Από τα εναπομείναντα έργα, αν προσθέσουμε και τις μονάδες που συνδυάζουν αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες, φτάνουμε σε ένα σύνολο 80 GW.

Από αυτά, τα 15 GW βρίσκονται σε λειτουργία, 15 GW έχουν πάρει οριστικούς όρους σύνδεσης και περιμένουν να μπουν στο σύστημα, ενώ 50 GW βρίσκονται σε νωρίτερο αδειοδοτικό στάδιο.

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ο ηλεκτρικός χώρος σήμερα στη χώρα μας ανέρχεται σε 19 GW και το 2030 προβλέπεται να ενισχυθεί στα 30 GW μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιούν ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι δεν έχει νόημα να προστίθενται άλλες ΑΠΕ στην αδειοδοτική ουρά, πράγμα που έχουν αντιληφθεί για τα καλά καλά οι επίδοξοι επενδυτές. Ενδεικτικά, οι αιτήσεις για νέα φωτοβολταϊκά έπεσαν φέτος τον Ιούνιο στα 0,05 GW, από 41,8 GW που είχαν υποβληθεί το Δεκέμβριο του 2020.

Η μείωση είναι ορατή και στα αιολικά, όπου παρατηρείται μια πτώση 65% στις αιτήσεις σε σχέση με πέρυσι, από 618 MW σε 214 MW.