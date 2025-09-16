Μεγαλώνει διαρκώς η τρύπα στο λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει τους τελευταίους μήνες το έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), που διατηρεί ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Ενδεικτικά, το φετινό Ιούλιο το σωρευτικό έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) βρέθηκε στα 162,76 εκατ. ευρώ, από 119,34 εκατ. τον Ιούνιο και 37,15 εκατ. ευρώ το Μάιο. Με τον τρόπο αυτό, επιστρέφει ξανά ο φόβος των επενδυτών της καθαρής ενέργειας για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις πληρωμές που λαμβάνουν για την παραγωγή τους.



Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι προ μερικών ετών, οι παραγωγοί χρειαζόταν να περιμένουν πολλούς μήνες για να εισπράξουν τα χρήματα. Στη συνέχεια η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μαζί με το έλλειμμα και ο χρόνος έπεσε στους 1-2 μήνες. Έτσι, η νέα «τρύπα» εγκυμονεί κινδύνους, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως από την Πολιτεία.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι ο ΔΑΠΕΕΠ διατηρεί ξεχωριστούς υπολογαριασμούς για τις ΑΠΕ. Υπάρχει ο ΕΛΑΠΕ Επικρατείας, που έχει και το μεγαλύτερο έλλειμμα με 206 εκατ. ευρώ πλέον. Παράλληλα, συνυπολογίζεται ο υπολογαριασμός Νέων Έργων, όπου υπήρχε ένα πλεόνασμα 43,35 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, το οποίο όμως βαίνει μειούμενο μήνα με το μήνα.

Εν τέλει, μέσω του μεγεθυνόμενου ελλείμματος, η αγορά των ΑΠΕ βλέπει μια ακόμη απειλή, πέραν από αυτή των υψηλών περικοπών παραγωγής, που ήδη περικόπτει τα έσοδά τους. Και στην περίπτωση αυτή, την απάντηση καλείται να δώσει η κυβέρνηση μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης περικοπών, ο οποίος ακόμα αναμένεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι για φέτος περίπου το 15% της δυνητικής πράσινης παραγωγής έχει απορριφθεί στο ελληνικό σύστημα, έναντι 9% πέρυσι.