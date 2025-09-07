Μειώσεις φόρων, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ανάχωμα στο δημογραφικό, στο στεγαστικό και στην ερήμωση της περιφέρειας – Όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Μείωση φόρων για περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους από το 2026 φέρνει η μείωση των φορολογικών συντελεστών που ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ (06.09.2025) στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μεγαλύτερους κερδισμένους τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών.

Πρόκειται, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης των μεσαίων εισοδημάτων, την μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης. Παράλληλα, η προσωπική διαφορά μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027, αποφέροντας πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους.

Το ευρύ πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων στοχεύει στη στήριξη οικογενειών με παιδιά, και της μεσαίας τάξης, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και της ερήμωσης απομακρυσμένων περιοχών. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβερνητική στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε μόνιμες μειώσεις φόρων και ουσιαστικές παρεμβάσεις, αντί οριζόντιων επιδοτήσεων, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια.

Μειώσεις συντελεστών και κίνητρα για οικογένειες

Μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλοι οι συντελεστές (πλην του εισαγωγικού 9%). Στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει από 22% σε 20% και περιορίζεται περαιτέρω ανά παιδί: 18% με ένα, 16% με δύο, 9% για τρίτεκνους, 0% για πολύτεκνους. Σε ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος διαμορφώνεται σε 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 με τρία και 1.680 με τέσσερα. Η αλλαγή αφορά ατομικό, όχι οικογενειακό εισόδημα. Καθιερώνεται επίσης ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Η εφαρμογή στην παρακράτηση ξεκινά τον 01.2026.

Νέοι έως 30 ετών

Καθιερώνεται μηδενικός φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και μειωμένος συντελεστής 9% (αντί 22%) μέχρι τη συμπλήρωση των 30. Ενδεικτικά, σε εισόδημα 15.000 ευρώ έως 25 ετών το ετήσιο όφελος είναι 1.283 ευρώ, στα 20.000 ευρώ 2.480 ευρώ, ενώ για ηλικίες 26–30 στα 20.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 1.300 ευρώ.

Συντάξεις – προσωπική διαφορά

Η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027, δημιουργώντας πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν των μειώσεων φόρου και της ετήσιας αναπροσαρμογής συντάξεων.

Εισοδήματα από ενοίκια

Θεσπίζεται συντελεστής 25% για το τμήμα 12.000–24.000 ευρώ (παραμένει 15% έως 12.000 ευρώ), ώστε να σπάει το άλμα προς το 35%. Με τη μόνιμη «επιστροφή ενός ενοικίου» κάθε Νοέμβριο ενισχύονται τα κίνητρα δήλωσης πραγματικών μισθωμάτων· με βελτιωμένη συμμόρφωση θα εξεταστούν περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων.

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ στην περιφέρεια

Ο ΕΝΦΙΑ για πρώτη κατοικία σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται το 2027, ως κίνητρο παραμονής και επιστροφής πληθυσμού. Παράλληλα, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, πέραν των πέντε που ήδη ισχύει, με επέκταση σε ζώνες του Βορείου Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και του Έβρου.

Τεκμήρια διαβίωσης

Περιορίζονται τα τεκμήρια κατοικίας και Ι.Χ. για 500.000 φορολογούμενους. Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τοπικές συνθήκες.

Στέγη με αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων

Παραχωρούνται τρία πρώην στρατόπεδα (Μοσχάτο, Ζιάκα – Θεσσαλονίκη, Μανουσογιαννάκη – Πάτρα) για την ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων: το 25% θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.

Επενδύσεις σε άμυνα και οχηματοβιομηχανία

Διπλασιάζεται η έκπτωση στις δαπάνες επενδύσεων που θα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων, έως 150 εκατ. ευρώ, για την προσέλκυση μεγάλων έργων σε σύμπλευση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις κοινής ασφάλειας.

ΜμΕ και χρηματοδοτικά εργαλεία

Τίθεται σε εφαρμογή Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας και προωθείται νομοσχέδιο απλούστευσης αδειοδοτήσεων για τη βιομηχανία, ενώ ολοκληρώνονται τα Ειδικά Χωροταξικά για βιομηχανία και τουρισμό. Προβλέπονται δράσεις 200 εκατ. ευρώ για εξωστρέφεια, 780 εκατ. μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για ευνοϊκά δάνεια, Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας από το 2026, 50 εκατ. για καινοτομία φαρμάκων. Από τα ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικού Κλίματος και Εκσυγχρονισμού: 700 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση ΜμΕ, 200 εκατ. για μείωση ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και 300 εκατ. ως εκκίνηση για πράσινα ακτοπλοϊκά πλοία.