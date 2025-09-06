Χρηστικά

Η ώρα της περιφέρειας: Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά, μικρότερος ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά

Σε ακίνητο με φετινό ΕΝΦΙΑ 300 ευρώ, το 2026 ο φόρος περιορίζεται στα 150 ευρώ και το 2027 μηδενίζεται
Τη μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά έως 1.500 κατοίκους, με πλήρη κατάργηση το 2027, ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέτρο μείωσης του ΕΝΦΙΑ εντάσσεται στις κυβερνητικές πολιτικές στήριξης της περιφέρειας και στοχεύει να κρατήσει ακμαίες τις μικρές κοινότητες και τα ελληνικά χωριά. Η ελάφρυνση θα ισχύσει για ακίνητα εντός οικισμών μέχρι 1.500 κατοίκους, με τις προϋποθέσεις για δικαιούχους, αντικειμενικές αξίες και τυχόν εξαιρέσεις να οριστούν στα εφαρμοστικά.

Ενδεικτικά, σε ακίνητο με φετινό ΕΝΦΙΑ 300 ευρώ, το 2026 ο φόρος περιορίζεται στα 150 ευρώ και το 2027 μηδενίζεται.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων. Η παρέμβαση στοχεύει σε χαμηλότερο κόστος για κατοίκους και επιχειρήσεις.

Οι λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου του ΥΠΟΙΚ τη Δευτέρα (08.09.2025).

