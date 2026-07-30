Μέσω ΕΣΠΑ 12 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν οι κάτοχοι διδακτορικού διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ

Όπως αναφέρει η απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα δοθούν 12 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

Τα 12 εκατ. ευρώ θα διατεθούν, όπως αναφέρει η απόφαση που υπέγραψε ο Νίκος Παπαθανάσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

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Οι 10 νέες πράξεις αφορούν τα εξής εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Στη δράση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, έχουν ήδη ενταχθεί τα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85.000.000 ευρώ.