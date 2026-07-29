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Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,22% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

Στην προηγούμενη δημοπρασία η απόδοση ήταν στο 2,16%
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Φωτογραφία iStock
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αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του ελληνικού Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων που διενεργήθηκε σήμερα (29.7.2026) διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,22% από 2,16% που ήταν την προηγούμενη φορά.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 923 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ελληνικό Δημόσιο να αντλήσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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