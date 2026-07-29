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Μακρο-οικονομία

Το ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Το εμβληματικό έργο του ThessINTEC να περνά στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
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Το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) για την περίοδο 2026-2030, με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 30.333.282,64 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας» και με την απόφαση αυτή, το ΥΠΑΝ διασφαλίζει με εθνικούς πόρους τη χρηματοδοτική συνέχεια και την απρόσκοπτη υλοποίηση του ThessINTEC, κάνοντας πράξη τη δέσμευση του Τάκη Θεοδωρικάκου.

Η ένταξή του στο Τομεακό Πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης ακολουθεί την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς δεν ήταν πλέον εφικτή η ολοκλήρωσή του εντός των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του ΤΑΑ.

Η χρηματοδότηση αφορά την κατασκευή των βασικών υποδομών, των δικτύων και των πρώτων κτιριακών εγκαταστάσεων υποδοχής του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στον Δήμο Θερμαϊκού. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες προετοιμασίας και σταθεροποίησης του εδάφους, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης ομβρίων, κατασκευή δικτύων υποδομής και ανέγερση των αρχικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το ThessINTEC αναπτύσσεται σε έκταση 760 στρεμμάτων και, στην πλήρη ανάπτυξή του, αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας.

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