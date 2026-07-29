Η ανεργία μειώθηκε στο 8% τον Ιούνιο – Αισθητή πτώση από το 9,2% του 2025

Η ανεργία τον Ιούνιο του 2026 μειώθηκε κατά 1,2 μονάδες βάσης σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 και διαμορφώθηκε από 9,2 στο 8%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Ωστόσο, αν και η ανεργία μειώθηκε κατά 1,2 μονάδες συγκριτικά με πέρυσι, η ανεργία τον Μάϊο βρισκόταν στο 7,8% και όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ υπάρχει μια έστω και οριακή αύξηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 381.769 άτομα, μειωμένος κατά 58.363 ή 13,3% σε ετήσια βάση, αλλά αυξημένος κατά 12.345 άτομα ή 3,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στις γυναίκες, η ανεργία υποχώρησε στο 10,4% από 11,2% τον Ιούνιο του 2025, ενώ στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6%, έναντι 7,6% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ανά ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό ανεργίας στους νέους 15 έως 24 ετών αυξήθηκε στο 19,5%, από 18,6% τον Ιούνιο του 2025. Αντίθετα, στις ηλικίες 25 έως 74 ετών μειώθηκε στο 7,3%, από 8,6%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού από την ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι διαμορφώθηκαν σε 4.389.230 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.413 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 16.465 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2026 (0,4%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.941.499 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 36.988 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 (1,2%) και μείωση κατά 33.042 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2026 (1,1%).