Οι έλεγχοι για τη φοροδιαφυγή δεν αποτρέπουν τα «κόλπα» εργοδοτών – Πώς αποφεύγουν την εφαρμογή κάρτας εργασίας

Η επιθεώρηση εργασίας συνεχίζει κανονικά τους ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει παραβάτες, μερικοί εκ των οποίων χρησιμοποιούν παλιά και δοκιμασμένα «κόλπα» προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους και τα πρόστιμα.

Οι άνθρωποι της επιθεώρησης εργασίας αναφέρουν ότι εργοδότες καταφεύγουν σε πρακτικές που στόχο έχουν να αποκρύψουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα

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Η συνηθέστερη πρακτική είναι να «βαφτίζουν» εργαζόμενους ως υπεύθυνους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ στο οποίο επισημαίνεται ότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σούπερ μάρκετ, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι κάποιου τμήματος – από τα αλλαντικά και τα ταμεία μέχρι τους διαδρόμους και τα χαρτικά – παρότι στην πραγματικότητα εκτελούσαν κανονικά καθήκοντα υπαλλήλων.

Η πιο διαδεδομένη πρακτική στους χώρους εστίασης είναι αυτή του υπαλλήλου – πελάτη, όπου «συλλαμβάνεται» εν ώρα δουλειάς και πρέπει να το αρνηθεί επειδή δεν είναι ασφαλισμένος ή δουλεύει ώρες για τις οποίες δεν είναι ασφαλισμένος.

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι βρίσκονται στον χώρο εργασίας τους μια ώρα ή και περισσότερο πριν αναλάβουν τη βάρδια τους και χωρίς να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας. Σε περίπτωση ελέγχου ισχυρίζονται ότι βρίσκονται εκεί για καφέ ή ότι προετοιμάζονται πριν την αλλαγή βάρδιας

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στους χώρους εργασίας είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η περίπτωση σε βιοτεχνία ξυλείας όπου εργοδότης ζήτησε από τους εργαζόμενους να κρυφτούν σε φέρετρα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας.