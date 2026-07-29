Ακίνητα: Νέο «παράθυρο» για μισθώσεις του Δημοσίου χωρίς διαγωνισμό – Έως 12 χρόνια τα συμβόλαια

Μεγαλύτερη ευχέρεια στο Δημόσιο να μισθώνει ακίνητα χωρίς διαγωνισμό, σε συγκεκριμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, και να παραμένει για περισσότερα χρόνια στους ίδιους χώρους δίνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει κατατεθεί στη Βουλή και βρίσκεται σε επεξεργασία.

Οι νέες διατάξεις επιτρέπουν στο Δημόσιο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την απευθείας μίσθωση επιπλέον χώρων στο ίδιο ή σε παρακείμενο ακίνητο, αλλά και τη σύναψη νέας σύμβασης με τον ίδιο ιδιοκτήτη όταν η προηγούμενη μίσθωση ή η παράτασή της έχει λήξει και η δημόσια υπηρεσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο.

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Η μίσθωση χωρίς δημοπρασία θα γίνεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης. Η δυνατότητα αυτή υπήρχε ήδη για ορισμένες κατεπείγουσες ή ειδικές ανάγκες, αλλά το νομοσχέδιο διευρύνει τις εξαιρέσεις με νέες περιπτώσεις.

Επέκταση χωρίς μετακόμιση

Εάν μια δημόσια υπηρεσία χρειάζεται περισσότερο χώρο, θα μπορεί να μισθώσει χωρίς δημοπρασία μη μισθωμένους ή μη παραχωρημένους χώρους στο ίδιο ή σε παρακείμενο ακίνητο.

Ο πρόσθετος χώρος δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την επιφάνεια του ακινήτου που ήδη χρησιμοποιείται. Η νέα μίσθωση θα διαρκεί όσο η κύρια μίσθωση ή η παραχώρηση και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 12 χρόνια.

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Από οικονομική άποψη, η δυνατότητα αυτή μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα έξοδα μεταστέγασης. Η μεταφορά μιας δημόσιας υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει μόνο το νέο ενοίκιο, αλλά και δαπάνες για διαμόρφωση γραφείων, εγκατάσταση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, μεταφορά εξοπλισμού και αρχείων, ασφάλεια και πιθανή προσωρινή διακοπή της λειτουργίας.

Η επέκταση στο ίδιο ή σε παρακείμενο ακίνητο μπορεί επομένως να είναι φθηνότερη από την αναζήτηση ενός εντελώς νέου χώρου, ιδιαίτερα όταν η υφιστάμενη εγκατάσταση έχει ήδη προσαρμοστεί στις ανάγκες της υπηρεσίας.

Νέα σύμβαση με τον ίδιο ιδιοκτήτη

Η πλέον ενδιαφέρουσα οικονομικά αλλαγή αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες έχει λήξει η συμβατική διάρκεια της αρχικής μίσθωσης ή της παράτασής της, αλλά η υπηρεσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο.

Το νομοσχέδιο επιτρέπει στην περίπτωση αυτή την ανανέωση με νέα σύμβαση μίσθωσης του ίδιου ακινήτου μεταξύ των ίδιων μερών, χωρίς νέα δημοπρασία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα έξι χρόνια. Νέα ανανέωση με την ίδια εξαιρετική διαδικασία δεν θα επιτρέπεται.

Παράλληλα, η γενική διάρκεια των μισθώσεων ακινήτων που συνάπτει το Δημόσιο για τη στέγαση και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ορίζεται στα 12 χρόνια, με ρητές εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων, μεταξύ αυτών και ορισμένες από τις περιπτώσεις απευθείας μίσθωσης.

Οι μακρύτερες συμβάσεις μπορούν να δώσουν στο Δημόσιο μεγαλύτερη σταθερότητα και πιθανώς καλύτερη διαπραγματευτική βάση, καθώς ο ιδιοκτήτης εξασφαλίζει σταθερό μισθωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τους εκμισθωτές να πραγματοποιούν επενδύσεις προσαρμογής των ακινήτων στις ανάγκες των υπηρεσιών.

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίστροφη οικονομική πλευρά. Όταν δεν προηγείται ανοιχτή δημοπρασία, περιορίζεται η δυνατότητα σύγκρισης με ανταγωνιστικές προσφορές και μπορεί να ενισχύεται η διαπραγματευτική θέση του ήδη εγκατεστημένου ιδιοκτήτη, γνωρίζοντας ότι η μετακόμιση έχει σημαντικό κόστος για το Δημόσιο.