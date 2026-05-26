Μέτρα στήριξης των παραγωγών με φωτοβολταϊκά προωθεί στην Κομισιόν το ΥΠΕΝ χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή

Δύο μέτρα αποφάσισε να προωθήσει στην Κομισιόν το ΥΠΕΝ, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παραγωγών ενέργειας με φωτοβολταϊκά λόγω των χαμηλών τιμών.

Σχετική συνάντηση πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο ΥΠΕΝ, με συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ). Οι παραγωγοί έθεσαν το πρόβλημα που προκύπτει από την εμφάνιση μηδενικών ή αρνητικών τιμών χονδρικής σε σχεδόν καθημερινή βάση για πολλές ώρες, που τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο καθώς δεν πληρώνονται.

Να θυμίσουμε ότι βάσει του νομοθετικού πλαισίου, τα έργα που έχουν συμβάσεις διαφορικής προσαύξησης (CfD) και αποτελούν μια μεγάλη μάζα των φωτοβολταϊκών στη χώρα μας, δεν αποζημιώνονται όταν η τιμή πέφτει στο μηδέν για δύο ώρες ή παραπάνω.

Ενδεικτικό είναι ότι τον Απρίλιο οι μηδενικές τιμές ήταν τέτοιες που ξεπέρασαν το 70% της συνολικής παραγωγής, όπως επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος αγροτικών φωτοβολταϊκών ΠΣΑΦ.

Όπως φαίνεται, οι παραγωγοί βρήκαν εν τέλει ευήκοα ώτα στο ΥΠΕΝ, το οποίο δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση. Ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι, το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές δυσκολίες των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β είναι ένα σημαντικό πρόβλημα με κρίσιμες κοινωνικές πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις και το ΥΠΕΝ επιθυμεί να δώσει λύσεις συμβατές με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.



Ο ίδιος δήλωσε: «Θεωρούμε τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, τη ραχοκοκαλιά του κλάδου και μέριμνα της κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι να τους στηρίξουμε».

Με βάση τα παραπάνω, το υπουργείο συμφώνησε να προωθήσει άμεσα στην Κομισιόν δύο μέτρα. Το πρώτο αφορά την αποζημίωση των παραγωγών για τις μηδενικές τιμές και το δεύτερο είναι η παράταση των συμβάσεών τους κατά πέντε χρόνια.

Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι ανάλογα με το περιεχόμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εξεταστεί η δυνατότητα προσωρινής εμπροσθοβαρούς αύξησης της τιμής αναφοράς, σε συνδυασμό με δεσμευτικό μηχανισμό επιστροφής.

Να σημειώσουμε ότι η ειδική τιμή αγοράς για τα φωτοβολταϊκά τον Απρίλιο βρέθηκε μόλις στα 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι μιας μέσης τιμής 88 ευρώ για τις ΑΠΕ στο σύνολό τους.

Πλέον απομένει να φανεί ποια στάση θα κρατήσει η Κομισιόν απέναντι στις ελληνικές προτάσεις. Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, άρα θεωρητικά δεν φαίνεται να προσκρούουν κάπου.

Ποιος θα «πληρώσει τη νύφη»

Υπάρχει, βεβαίως, το ζήτημα της επίδρασης που θα έχουν τα παραπάνω μέτρα όσον αφορά τα οικονομικά της αγοράς ενέργειας. Βάσει του σχεδίου του ΥΠΕΝ, οι τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας τα μεσημέρια θα συνεχίσουν να διαμορφώνονται στο μηδέν, όπως και πριν. Κατ’ επέκταση, δεν αλλάζει κάτι για τους τελικούς καταναλωτές αφού η χονδρική τιμή θα προκύπτει με τον ίδιο τρόπο.

Το κόστος θα κληθεί να επωμιστεί ο ΔΑΠΕΕΠ, δηλαδή ο λειτουργός της αγοράς των ΑΠΕ. Ο ειδικός λογαριασμός που διατηρεί ο δημόσιος αυτός φορέας αναμένεται να έχει διογκωμένα ελλείμματα που με κάποιον τρόπο θα πρέπει να καλυφθούν.

Ένα πιθανό μέτρο θα ήταν η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά η κυβέρνηση θεωρείται απίθανο να αποφασίσει κάτι τέτοιο για λόγους πολιτικού κόστους. Έτσι, πιο πιθανή λύση είναι να υπάρξει κάποια ένεση από τον προϋπολογισμό.