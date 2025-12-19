Μιχαηλίδου – Γκίκας: Συνάντηση για την ενίσχυση της οικογένειας και της γονεϊκότητας στη νησιωτική Ελλάδα

Συμβαίνει τώρα:
Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό εξετάστηκε, επίσης, η περαιτέρω επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης στη νησιωτική χώρα
Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η έως τώρα συνεργασία των δύο Υπουργείων, με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών, στοχευμένων πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας και της γονεϊκότητας στη νησιωτική Ελλάδα, και ειδικά στα μικρά νησιά.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό εξετάστηκε, επίσης, η περαιτέρω επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης στη νησιωτική χώρα. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εξειδίκευση των πολιτικών και των μέτρων που θα υλοποιηθούν, ενώ θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι «Το ΥΚΟΙΣΟ έχει ως βασική αποστολή τον σχεδιασμό πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, το οποίο αποτελεί εθνική προτεραιότητα και κεντρικό στόχο της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Οι νησιώτισσες και οι νησιώτες μας δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη απέναντι στις αντικειμενικές δυσκολίες της ζωής στα νησιά και είναι χρέος μας να τους στηρίξουμε με ουσιαστικές πολιτικές και πρωτοβουλίες. Σε αυτή την προσπάθεια συνεργαζόμαστε στενά με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να επιτύχουμε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, σημείωσε: «Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την δημιουργία κυβερνητικής επιτροπής για την νησιωτικότητα. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης, είναι ακριβώς, η ρήτρα νησιωτικότητας να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές που αφορούν στην νησιωτική χώρα. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε σήμερα μία ουσιαστική συζήτηση με την Υπουργό κα Δόμνα Μιχαηλίδου πάνω στις πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό, με έμφαση στην νησιωτική χώρα και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Εξετάσαμε δε και την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης στην νησιωτική χώρα. Ευχαριστώ την κα Υπουργό για την λίαν εποικοδομητική συνεργασία».

