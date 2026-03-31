MSCI: Με ειδικό βάρος η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές

Έχει σημάνει αντίστροφη μέτρηση για την ετυμηγορία της MSCI αναφορικά με την αναταξινόμηση του ελληνικού χρηματιστηρίου από την κατάσταση αναδυόμενης αγοράς σε ανεπτυγμένη, εξέλιξη που σηματοδοτεί σημαντικές επιπτώσεις αφενός για τις μετοχές και αφετέρου για την ίδια την αγορά, καθώς μεταφράζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης σε μια κρίσιμη συγκυρία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επίσημες ανακοινώσεις από τον οίκο MSCI για το χρηματιστήριο αναμένονται σήμερα ενώ οι όποιες αλλαγές ως προς την αναθεώρηση του δείκτη των μετοχών θα εφαρμοστούν τον Αύγουστο του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου φέτος ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγές η διαδικασία αναθεώρησης (rebalancing) των δεικτών MSCI για το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς προκρίθηκε το σενάριο να προηγηθεί των όποιων μεταβολών η διαβούλευση για την αναβάθμιση της τοπικής αγοράς στις ανεπτυγμένες.

Ειδικότερα, η σύνθεση του δείκτη MSCI Greece Standard θα συνεχίσει να αποτελείται από τις εξής 8 μετοχές του ΧΑ: OTE, ΟΠΑΠ (Allwyn), Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική.

Η διαδικασία διαβούλευσης για την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου ολοκληρώθηκε στις 16 Μαρτίου ενώ για σήμερα, 31 Μαρτίου έχουν προγραμματιστεί οι σχετικές ανακοινώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές σηματοδοτεί μετακινήσεις κεφαλαίων από funds που επενδύουν στις δύο αυτές κατηγορίες αγορών, με τους επενδυτικούς οίκους να σπεύδουν το προηγούμενο διάστημα να δημοσιεύουν τις εκτιμήσεις τους για το ύψος εισροών και εκροών.

Στο πλαίσιο αυτό η JP Morgan προειδοποίησε ότι η αναβάθμιση του χρηματιστηρίου ενδέχεται να οδηγήσει σε καθαρές εκροές κεφαλαίων και μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, η HSBC μιλά για κινδύνους και η Goldman Sachs βλέπει προκλήσεις για ορισμένες εισηγμένες εταιρείες.