Ο οίκος MSCI διατηρεί τις ίδιες μετοχές στο καλάθι του για την Ελλάδα

Στις 27 Φεβρουαρίου θα τεθούν σε ισχύ οι προσαρμογές τυχόν άλλων αλλαγών στο πλαίσιο της αναθεώρησης
Ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγές η διαδικασία αναθεώρησης (rebalancing) των δεικτών MSCI για το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς φαίνεται να προκρίθηκε το σενάριο να προηγηθεί των όποιων μεταβολών η διαβούλευση για την αναβάθμιση της τοπικής αγοράς στις ανεπτυγμένες.

Ειδικότερα, η σύνθεση του δείκτη MSCI Greece Standard θα συνεχίσει να αποτελείται από τις εξής 8 μετοχές του ΧΑ: OTE, ΟΠΑΠ (Allwyn), Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική.

Στις 27 Φεβρουαρίου, στο κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, θα τεθούν σε ισχύ οι προσαρμογές τυχόν άλλων αλλαγών στο πλαίσιο της αναθεώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία διαβούλευσης για την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου ενώ στις 31 Μαρτίου αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις.

