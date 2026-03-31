Νέα άνοδος του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Εκτινάχτηκαν οι τιμές της ενέργειας

Νέα άνοδος του πληθωρισμού και εκτίναξη της ενέργειας κατέγραψε η Ελλάδα τον Μάρτιο, καθώς ο ετήσιος εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3,3% από 3,1% τον Φεβρουάριο, με βάση τα στοιχεία της Eurostat.

Ο πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας πέρασε σε έντονα θετικό έδαφος, καθώς ο σχετικός δείκτης ανέβηκε στο 7% από -3,4% έναν μήνα πριν.

Στα τέσσερα βασικά επιμέρους σκέλη του εναρμονισμένου δείκτη, τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός διαμορφώθηκαν στο 3,5% τον Μάρτιο από 4,3% τον Φεβρουάριο. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ο δείκτης ανήλθε στο 4% από -0,6%, ενώ στις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 3,8% από 4,3%.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η εικόνα του Μαρτίου στην Ελλάδα δείχνει άνοδο στον γενικό δείκτη, μεγάλη μεταβολή στην ενέργεια και αύξηση στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός και οι υπηρεσίες, συγκρατώντας έτσι από μεγαλύτερη άνοδο του γενικού πληθωρισμού.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,5% τον Μάρτιο από 1,9% τον Φεβρουάριο. Η ενέργεια κατέγραψε 4,9% από -3,1%, οι υπηρεσίες 3,2% από 3,4%, τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός 2,4% από 2,5% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά 0,5% από 0,7%.