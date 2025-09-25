Νέο έλλειμμα 400 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό των ΥΚΩ λίγους μήνες μετά την «ένεση» από τον προϋπολογισμό

Μόλις στις αρχές του φετινού έτους η κυβέρνηση έδωσε 400 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό για να μειωθεί το έλλειμμα ύψους 600 εκατ. που είχε προκύψει στον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ), τον λεγόμενο ΕΛΥΚΩ.



Πρόκειται για το λογαριασμό που διαχειρίζεται τις χρεώσεις των καταναλωτών ρεύματος μέσω των λογαριασμών τους για το αυξημένο κόστος της παραγωγής στα νησιά της χώρας μας. Τα χρήματα των ΥΚΩ υπό φυσιολογικές συνθήκες ανακτώνται από τους προμηθευτές μέσω του λογαριασμού για την προμήθεια ρεύματος στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών και στους δικαιούχους του ΚΟΤ. Σήμερα, όμως, τα λαμβάνουν απομειωμένα κατά 30%, διότι το έλλειμμα διογκώθηκε ξανά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγους μήνες μετά την «ένεση», η τρύπα αυξήθηκε εκ νέου τον Ιούλιο στα 400 εκατ. ευρώ και αναζητείται πάλι λύση.



Οι προμηθευτές έθιξαν το θέμα με επιστολή του συνδέσμου ΕΣΠΕΝ στο ΥΠΕΝ, όπου εντοπίζουν δύο αιτίες για τον εκτροχιασμό του λογαριασμού. Η μια είναι η αφαίμαξή του για τη στήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω του οποίου δόθηκαν οι επιδοτήσεις στους καταναλωτές τα χρόνια της κρίσης. Δεύτερη είναι η απαλλαγή των ενεργοβόρων επιχειρήσεων από την καταβολή των ΥΚΩ κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Το πρόβλημα του ΕΛΥΚΩ υποτίθεται ότι θα λυθεί οριστικά από το 2026, καθώς θα εξαλειφθούν οι χρεώσεις για την Κρήτη ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της μεγάλης διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα. Άρα, το ερώτημα είναι ποιες διαστάσεις θα λάβει η «τρύπα» μέχρι τότε και αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα ένεση για να την περιορίσει στο μεσοδιάστημα.