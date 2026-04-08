Νέους αδειοδοτικούς γύρους υδρογονανθράκων εξετάζει η κυβέρνηση – Στόχος η προσέλκυση και μικρότερων πετρελαϊκών

Θετικά μηνύματα για το ενδεχόμενο να γίνει στο εξής νέος αδειοδοτικός γύρος για έρευνες υδρογονανθράκων, έστειλε χθες (7.4.2026) ο επικεφαλής της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος.

Όπως τόνισε, οι θαλάσσιες περιοχές που επιστράφηκαν στο Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια επαναξιολογούνται αυτή την περίοδο, με ανοικτή την πιθανότητα να προσφερθούν εκ νέου σε διαγωνισμούς. Μάλιστα, η ΕΔΕΥΕΠ είχε επαφές πρόσφατα στο Κάιρο με εταιρείες που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο θέμα της επαναξιοποίησης οικοπέδων ώστε να γίνουν ελκυστικότερα για την αγορά πετρελαίου.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται επίσης η προσέλκυση και πετρελαϊκών μεσαίου μεγέθους, μετά τις «τεράστιες» Chevron και ExxonMobil που έχουν κάνει ήδη την είσοδό τους.

Έτσι, η κυβέρνηση και η ΕΔΕΥΕΠ δείχνουν ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν τη θετική δυναμική και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μπει πλέον στον παγκόσμιο χάρτη των υδρογονανθράκων. Ανοικτό ερώτημα αποτελεί το αν οι όποιοι διαγωνισμοί θα αφορούν μονάχα προηγούμενες περιοχές από παλαιότερους αδειοδοτικούς γύρους, ή αν θα συμπεριληφθούν και καινούριες.

Μια τέτοια περίπτωση θα ήταν, για παράδειγμα, η περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, που έχει μάλιστα μεγάλη γεωπολιτική σημασία καθώς τέμνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πάντως, ο ίδιος ο κλάδος εκτιμά ότι η είσοδος νέων μικρομεσαίων παικτών ενδεχομένως να είχε νόημα περισσότερο μέσω της απόκτησης μεριδίων σε υφιστάμενα οικόπεδα μέσω της δευτερογενούς αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται εταιρείες με εμπειρία σε μεγάλα βάθη, διαφορετικά μιλάμε κυρίως για την πιθανή απόκτηση μικρών μεριδίων στα πλαίσια μιας κοινοπραξίας.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι αυτή την περίοδο οριστικοποιούνται οι ενέργειες ενόψει της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο στο α’ τρίμηνο του 2027 από την κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – HELLENiQ.

Ως τα τέλη του μήνα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για το γεωτρύπανο, ενώ από την πλευρά του το ΥΠΕΝ δεσμεύτηκε ότι η περιβαλλοντική άδεια θα εκδοθεί εγκαίρως για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.


































