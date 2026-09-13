Ο Πιερρακάκης προαναγγέλλει επενδύσεις έως 20 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας

Τον ερχομό επενδύσεων που μπορούν να αποφέρουν έως και 20 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας προανήγγειλε ο υπουργος Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακκάκης.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο «Invest Ahead» τονίζοντας πως αποτελεί τον χάρτη επενδύσεων για την Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.

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«Το Invest Ahead είναι ο επενδυτικός χάρτης της χώρας για την επόμενη δεκαετία. Ξεκινήσαμε το 2019 με τις επενδύσεις να είναι στο 11% του ΑΕΠ. Φέτος, η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσουν στο 17,7%, όταν σε Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία κινούνται γύρω στο 22%. Αυτές οι 4,3 μονάδες είναι παραγωγικότητα, μισθοί, δουλειές και εξαγωγές που μας λείπουν.

Εξετάσαμε την οικονομία κλάδο προς κλάδο και καταλήξαμε σε περίπου 30 συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες, από την αφαλάτωση στα νησιά μέχρι τα ναυπηγεία για σκάφη πολυτελείας και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η δυνητική επίδραση φτάνει έως 20 δισ. ευρώ νέων επενδύσεων σε δέκα χρόνια και 20-25 δισ. ευρώ πρόσθετου εισοδήματος. Μιλάμε για συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις, που θα παρουσιαστούν σύντομα στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή».

Ερωτηθείς για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις προσαυξήσεις στα τεκμήρια, ανέφερε πως με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει γίνει σημαντικό βήμα κατά της φοροδιαφυγής, ενώ πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του τεκμαρτού έδειξε ότι οι προσαυξήσεις 5% λόγω τζίρου και 10% λόγω μισθοδοσίας μπορούσαν να δημιουργήσουν αδικίες. Για τον λόγο αυτό «τις διορθώνουμε, διατηρούμε, όμως, ως ελάχιστη βάση τον κατώτατο μισθό. Είναι εύλογο ένας ελεύθερος επαγγελματίας να μη δηλώνει συστηματικά λιγότερα από έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό».

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Η επιλογή για τα 2,2 δισ. ευρώ

Σχετικά με τον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «για μια οικογένεια που μπορεί να αποταμιεύσει 200 ή 300 ευρώ ο διπλασιασμός είναι ουσιαστικός», ενώ υπογράμμισε πως «θα υπάρχουν, φυσικά, αυστηροί κανόνες και εποπτεία» για να υλοποιηθεί σωστά η μεταρρύθμιση.

Σε ερώτηση για το αν θα επέλεγε τα 2,2 δισ. ευρώ της ΔΕΘ να κατευθυνθούν σε άλλα μέτρα αν δεν υπήρχαν οι βουλευτικές εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε πως η επιλογή που έγινε ήταν συνειδητή και δεν θα έκανε αλλαγές έχοντας ως βάση κάποιο ημερολόγιο

«Αν μια οικονομική πολιτική είναι σωστή, είναι σωστή είτε έχουμε εκλογές σε έξι μήνες είτε σε δύο χρόνια. Θα υποστήριζα, λοιπόν, ακριβώς τις ίδιες επιλογές.

Θα επέλεγα ξανά τη μείωση του βάρους στην εργασία, τη στήριξη των συνταξιούχων και των δημοσίων λειτουργών, τα κίνητρα για επενδύσεις, την κατάργηση των τεκμηρίων και τη στήριξη της νέας γενιάς. Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να γράφεται με βάση το εκλογικό ημερολόγιο. Και δεν γράφεται».