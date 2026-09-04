Ο Πιερρακάκης ζητά αξιοποίηση αδρανών ευρωπαϊκών κεφαλαίων ύψους 10 τρισ. ευρώ

Ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση για τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων ζητά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κάνοντας λόγο για αδρανή κεφάλαια ύψους 10 τρισ. ευρώ.

Όπως επισήμανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η στρατηγική της Ελλάδας πρέπει να έχει ορίζοντα το 2030 και να βρίσκεται σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για την ουσιαστική βελτίωση των καθημερινών συνθηκών, ενώ έκανε λόγο και για 300 δισ. ευρώ από τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις που διαφεύγουν ετησίως εκτός Ευρώπης, κυρίως προς τις ΗΠΑ.

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«Εκ των πραγμάτων ο βασικός μας οδηγός ήταν, είναι και θα είναι το εθνικό συμφέρον. Αλλά αν θέλουμε να το υπηρετήσουμε αποτελεσματικότερα, αν θέλουμε να το ορίσουμε και να το θεμελιώσουμε αποτελεσματικότερα, πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον μας και με όρους πανευρωπαϊκούς και με όρους παγκόσμιους.

Και να σκεφτόμαστε όχι απλώς με όρους επιβίωσης, αλλά με την αντίληψη μιας Ευρωπαϊκής χώρας που εμπνέει εμπιστοσύνη και έχει όλα τα χαρακτηριστικά, όλα τα εφόδια, όλες τις δυνατότητες να σχεδιάσει η ίδια το μέλλον της. Και όχι απλώς να το υφίσταται. Η στρατηγική μας πρέπει συνεπώς να έχει ορίζοντα το 2030, η στρατηγική μας πρέπει συνεπώς να έχει μια εμβέλεια η οποία είναι πανευρωπαϊκή.

Πρόκειται ουσιαστικά για αδρανή ευρωπαϊκά κεφάλαια ύψους 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ των οποίων η σωστή και γρήγορη αξιοποίηση θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά το κοινό μας μέλλον. Άλλα 300 δισεκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις διαφεύγουν ετησίως εκτός Ευρώπης, κυρίως προς τις ΗΠΑ. Πρόκειται για θηριώδη κεφάλαια τα οποία για την ώρα αποτελούν χαμένες δυνατότητες για την ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάης σε ομιλία του στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας».

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Το μέλλον μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο υπουργός στάθηκε και στο άμεσο μέλλον της χώρας, τονίζοντας πως «για αυτό το λόγο σχεδιάσαμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης εξαιρετικά φιλόδοξο, με προίκα 23 δισ. ευρώ για την περίοδο 26-30, με βάση εθνικούς πόρους», προσθέτοντας ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν και άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα μπορούν να απορροφηθούν.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης το «κλειδί» για τη συνέχιση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στην απελευθέρωση ιδιωτικών επενδύσεων ότι πρέπει να απελευθερώσουμε ιδιωτικές επενδύσεις που θα συνοδεύονται από εξωστρέφεια και καινοτομία.

«Μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν περαιτέρω τους δημόσιους πόρους, όπως αυτούς που ανέφερα πριν. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης φάσης. Χρειάζεται ιδιωτικό κεφάλαιο. Χρειάζεται καινοτομία. Χρειάζεται εξωστρέφεια. Χρειάζεται τράπεζες που θα δίνουν δάνεια. Οικονομία υπό αυτή την έννοια δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη ενός Υπουργείου και δη του Υπουργείου Οικονομικών.

Είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Του επιχειρηματία που επενδύει, του εργαζόμενου που δημιουργεί, του ερευνητή που καινοτομεί, του τραπεζίτη που διαθέτει κεφάλαια, του εκπαιδευτικού που διαμορφώνει δεξιότητες. Όλοι αποτελούμε ένα μέρος της ίδιας αλυσίδας. Συνεπώς, το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότερες επενδύσεις. Είναι καλύτερες επενδύσεις. Που ενσωματώνουν την έρευνα, που δημιουργούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που κρατούν εν τέλει έναν ταλαντούχο άνθρωπο στη χώρα μας. Πράγματι, στην εποχή μας, η οικονομία δεν κρίνεται μόνο από τους αριθμούς».

Να μην περάσουν χρέη στην επόμενη γενιά

Σχετικά με τα όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που διαμορφώνεται στο 2% φέτος, στις επενδύσεις που έχουν αυξηθεί κατά 12,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026, στο ότι οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιάσει το μερίδιό τους στο ΑΕΠ σε σχέση με το 2010, αλλά και το δημόσιο χρέος που μετά την πανδημία βρισκόταν κοντά στο 210% του ΑΕΠ και πλέον έχει την τάση να βρεθεί κάτω από το 120% μέχρι το 2030.

Άφησε αιχμές κατά όσων άσκησαν κριτική για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι τα χρήματα που κερδίζει κάθε χρόνο η Ελλάδα αντιστοιχούν σε 30 εκατομμύρια ευρώ για κάθε 1 δισ. ευρώ

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι είναι ανήθικη πράξη να περνάνε τα χρέη στις επόμενες γενιές κάνοντας λόγο για ανήθικη πράξη

«Το γεγονός ότι τα χρέη των επόμενων γενεών δεν πρέπει να περνάνε στις επόμενες, ότι εμείς δεν πρέπει να περνάμε την ευθύνη και τις υποχρεώσεις στα παιδιά μας αν μπορούμε να τις σηκώσουμε οι ίδιοι.

Αν περνάς υποχρεώσεις διαρκώς μετά, αυτό είναι μια βαθιά ανήθικη πράξη. Και επειδή κάποτε είχε ειπωθεί ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι, εγώ θα έλεγα ότι όπως ένας οικονομολόγος είχε πει, όσοι ασχολούνται με την οικονομία πρέπει να έχουν κρύο κεφάλι αλλά ζεστή καρδιά».