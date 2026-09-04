Μανουσάκης: Το ένα τρίτο των κεφαλαιακών δαπανών του ΑΔΜΗΕ καλύπτεται από ευρωπαϊκά ταμεία

Η διακρατική και πανευρωπαϊκή διάσταση των έργων που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ μεταφράζεται και σε σημαντική χρημαδοτοτική στήριξη από τις Βρυξέλλες και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως τόνισε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας σε σχετική εκδήλωση του ΥΠΕΝ στη ΔΕΘ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην τελευταία φάση για τα έργα της διασύνδεσης των Κυκλάδων, με 272 εκατ. συνολική ενίσχυση, εκ των οποίων τα 165 εκατ. από το RRF και τα 108 εκατ. από την ΕΤΕπ.

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Επίσης, υπάρχει το νέο ΚΥΤ Κουμουνδούρου και η γραμμή μεταφοράς Κορίνθου – Αττικής με 30 εκατ. από το RRF. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συμμετοχή του Ταμείου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, που κάλυψε 370 εκατ., δείχνοντας, όπως τόνισε, «εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στη χώρα και στον ΑΔΜΗΕ για να συνεχιστεί το έργο των διασυνδέσεων».

Ο κ. Μανουσάκης πρόσθεσε μάλιστα πως, συνολικά, το 30-35% όλων των χρημάτων του CAPEX του ΑΔΜΗΕ προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. «Χωρίς τα κονδύλια της ΕΕ δεν θα είχαμε το ηλεκτρικό σύστημα που έχουμε σήμερα στη χώρα», υπογράμμισε.