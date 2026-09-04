Προσωρινός ανάδοχος για τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη

Σε επόμενη φάση προχωρά η διαδικασία για την υλοποίηση δύο σημαντικών οδικών έργων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στους διαγωνισμούς για την αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και την κατασκευή του κάθετου άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Ειδικότερα, με αποφάσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της β’ φάσης των αντίστοιχων διεθνών διαγωνισμών για τα οδικά έργα.

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Το έργο Θεσσαλονίκη – Έδεσσα

Το πρώτο έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ., και συγκεκριμένα:

Μαυροβούνι – Έδεσσα,

Παράκαμψη Γιαννιτσών, Α/Κ Γιαννιτσών και Α/Κ Παραλίμνης,

Παράκαμψη Χαλκηδόνας, Α/Κ Χαλκηδόνας και Α/Κ Ελεούσας – Νέα Χάραξη.

Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία και συντήρηση του βασικού οδικού άξονα από τη Γέφυρα Αξιού ποταμού μέχρι την Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ..

Το έργο Δράμα/Αμφίπολη

Το δεύτερο έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων: