Ο τουρισμός ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, αναπτύσσεται ταχύτερα από το ΑΕΠ – Οι 3 καταλύτες

Ο διεθνής τουρισμός αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, όπως δείχνει και η αύξηση των παγκόσμιων αφίξεων κατά 5,4 για το 2025, όπως επισημαίνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

Συγκεκριμένα, η Έρευνα Οικονομικού Αντικτύπου (EIR) του WTTC, δείχνει πως η συνεισφορά του τομέα των Ταξιδιών και του Τουρισμού στο παγκόσμιο ΑΕΠ άγγιξε το επίπεδο-ρεκόρ των 11,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 9,8% της παγκόσμιας οικονομίας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του κλάδου (4,1%) ξεπέρασε τη συνολική παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη (2,8%) κατά σχεδόν 50%, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως ηγετικού τομέα της παγκόσμιας επέκτασης.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του WTTC, Nejc Jus, «οι ψηφιακές υποδομές θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Από τη διαχείριση ροών επισκεπτών με “έξυπνα” συστήματα έως την εξατομίκευση μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τα βιομετρικά συστήματα εισόδου που προσφέρουν ασφαλή και ομαλά ταξίδια, οι ισχυρές ψηφιακές δυνατότητες δεδομένων θα ξεχωρίσουν τους ηγέτες από όσους μείνουν πίσω».

Όπως επισήμανε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Σκιάθο, η κοινωνική ένταξη βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής του WTTC, με τον τουριστικό τομέα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση ευκαιριών για γυναίκες, νέους και υποεκπροσωπούμενες κοινότητες. «Αυτό που κάνει η Σκιάθος – ο χάρτης για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού “Autism Quiet Map” και οι αντίστοιχες δράσεις, οι αισθητηριακά φιλικές διαδρομές και τα συστήματα πρόσβασης SEATRAC στις παραλίες- είναι ακριβώς το είδος πρωτοποριακού έργου που θα έπρεπε να γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Το WTTC υποστηρίζει ενεργά τον προσβάσιμο τουρισμό ως θεμελιώδες δικαίωμα, όχι ως επιπλέον επιλογή».

Το WTTC στέκεται και στον αναγεννητικό τουρισμό, τονίζοντας πως κερδίζει έδαφος, καθώς αποτελεί μια προσέγγιση που όχι μόνο ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις αλλά επιδιώκει ενεργά την αποκατάσταση και ενίσχυση των προορισμών.

Αναφερόμενος στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε πως η «ψυχή» ενός προορισμού, όπως ο πολιτισμός και η κοινότητά του, δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι επιτυχημένοι προορισμοί θα είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προστατεύσουν, όχι να αντικαταστήσουν, την ανθρώπινη εμπειρία.