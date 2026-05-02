Προϋπόθεση για υψηλούς μισθούς η παραγωγικότητα της εργασίας – Τι προτείνουν ΟΟΣΑ, ΤτΕ και ΙΟΒΕ

Το νέο Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων 2028-2034, που φέρνουν στο προσκήνιο η ελληνική κυβέρνηση και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στοχεύει στο να αυξηθούν οι μισθοί μέσα από τη διάχυση της τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν το 85% των εργαζομένων.

Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι παρά τη βελτίωση βασικών μακροοικονομικών δεικτών, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να υστερεί στην παραγωγικότητα της εργασίας και για τον λόγο αυτό οι μισθοί παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τον μέσο όρο του Οργανισμού.

Το τεχνολογικό και παραγωγικό χάσμα που κρατά χαμηλά μισθούς και βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα δείχνει ότι παρά τη βελτίωση βασικών μακροοικονομικών δεικτών, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να υστερεί στην παραγωγικότητα της εργασίας που κινείται περίπου στο 64% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Αν και η ανεργία σήμερα βρίσκεται κοντά στο 8% (ενώ το 2019 βρισκόταν κοντά στο 18%), η Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βήματα προς τα εμπρός. Ο υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για το νέο σχέδιο χάραξης της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στη χώρα, λέγοντας πως «θα συνδυάσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας με τη διανομή του πλούτου και της ανάπτυξης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η διάχυση τεχνολογίας και καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου το 85% της απασχόλησης. Ζητούμενο είναι οι βέλτιστες πρακτικές, τα ψηφιακά εργαλεία και οι πιο αποδοτικές οργανωτικές δομές να περάσουν, από λίγες μεγάλες εταιρείες σήμερα, στο σύνολο της οικονομίας στα επόμενα χρόνια.

Η προσέγγιση του ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ συνδέει άμεσα τις μεταρρυθμίσεις με την καθημερινότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ισχυρότερη μισθολογική προοπτική.

Μεγάλο βάρος δίνεται στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ήδη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η επιδίωξη είναι η αύξηση της παραγωγικότητας να μην προέλθει μόνο από κεφάλαιο και τεχνολογία, αλλά και από εργαζόμενους με καλύτερη κατάρτιση, ικανούς να αξιοποιούν νέα εργαλεία και να εντάσσονται σε πιο αποδοτικά παραγωγικά σχήματα.

Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ εστιάζει σε ένα «μείγμα» παρεμβάσεων που περιλαμβάνει τα εξής: