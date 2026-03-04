Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% το επιτόκιο των 12μηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατ. ευρώ
Coins stack with balance scale
Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποίησε σήμερα (4.3.2026) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%. 

Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Δεκεμβρίου 2025 από τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση των εντόκων γραμματίων είχε διαμορφωθεί στο 2,03%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

