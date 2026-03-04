ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% το επιτόκιο των 12μηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποίησε σήμερα (4.3.2026) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%.

Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Δεκεμβρίου 2025 από τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση των εντόκων γραμματίων είχε διαμορφωθεί στο 2,03%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.