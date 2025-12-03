Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,03% η απόδοση των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου

Κατά τη σημερινή (3.12.25) δημοπρασία εντόκων γραμματίων, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,03%, έναντι 1,97% που είχε σημειωθεί στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου 2025
Με αυξημένο επιτόκιο θα διατεθεί η νέα σειρά εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τη σημερινή (3.12.25) δημοπρασία εντόκων γραμματίων, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,03%, έναντι 1,97% που είχε σημειωθεί στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, πραγματοποιήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων ύψους 500 εκατ. ευρώ, με την απόδοση να σταθεροποιείται στο 2,03%. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 825 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορές.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές έως το σύνολο του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Υπενθυμίζεται ότι στις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

