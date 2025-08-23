Μακρο-οικονομία

Οδηγός η Κύπρος για τις έρευνες υδρογονανθράκων – Κλειδί η αμερικανική στήριξη, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Αισιόδοξος ο Σταύρος Παπασταύρου για το ενδιαφέρον των πετρελαϊκών στο διεθνή διαγωνισμό
Μία υπεράκτια πλατφόρμας πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια
Φωτογραφία: iStock
Χάρης Αποσπόρης

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Κύπρου έχει ως οδηγό το ΥΠΕΝ για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο και Κρήτη, όπως προκύπτει από τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου.

Ο ίδιος επισήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ότι οι τουρκικές αντιδράσεις υπήρξαν πολύ έντονες όταν η Κύπρος διενήργησε τους δικούς της διαγωνισμούς υδρογονανθράκων κατά την προηγούμενη δεκαετία. Εντούτοις, το ΥΠΕΝ εκτιμά ότι οι πετρελαϊκές νοιάζονται πάνω από όλα για τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα και έτσι η Λευκωσία μπόρεσε να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμά της.

Κατ’ επέκταση, το μήνυμα του κ. Παπασταύρου είναι ότι εφόσον διαπιστωθεί απτό ενδιαφέρον των πετρελαϊκών στο δικό μας διαγωνισμό και στη συνέχεια εντοπιστεί φυσικό αέριο στα ελληνικά οικόπεδα, το όλο εγχείρημα θα στεφθεί από επιτυχία ασχέτως των τουρκικών αντιδράσεων. Να σημειώσουμε ότι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού πλησιάζει, καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου θα έχει στα χέρια του το υπουργείο τις όποιες προσφορές υποβληθούν από τις πετρελαϊκές.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΝ τονίζει ότι η Ελλάδα απαντά στις τουρκικές βλέψεις και το τουρκολιβυκό μνημόνιο με πράξεις, όπως είναι δηλαδή ο διεθνής διαγωνισμός, αλλά και τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος σχεδιασμός. Στα παραπάνω προστίθεται η λειτουργία, πλέον, του Κάθετου Διαδρόμου που εφοδιάζει με αμερικανικό φυσικό αέριο τις χώρες στα βόρεια της δικής μας, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από τη Ρωσία.

Πρόκειται για κάτι που έχει μεγάλη σημασία για τις ΗΠΑ, ενώ ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι το Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, κατά την οποία θα συζητηθούν όλα τα διμερή θέματα ενεργειακού ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα, η παρουσία των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών, της ExxonMobil και της Chevron, συνιστά σημαντικό χαρτί απέναντι στις όποιες παράνομες διεκδικήσεις στην ΑΟΖ. Η τεχνογνωσία των δύο αυτών ομίλων εγγυάται παράλληλα ότι οι όποιες ερευνητικές γεωτρήσεις πραγματοποιηθούν, θα χαρακτηρίζονται από τις μέγιστες πιθανότητες επιτυχίας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε, πάντως, ότι ακόμα και έτσι, η κάθε γεώτρηση έχει μια πιθανότητα έως 20-25% να βρει απολήψιμες ποσότητες υδρογονανθράκων με βάση τη διεθνή πρακτική. Κατ’ επέκταση, η επιτυχία της ελληνικής προσπάθειας δεν θα πρέπει να προεξοφλείται και θα καθοριστεί πάνω από όλα από τον γεωλογικό παράγοντα. Άλλωστε, και στην Κύπρο υπήρξαν άκαρπες γεωτρήσεις για κάθε επιτυχή ανακάλυψη που έγινε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Νέα διπλή πληθωριστική θηλιά στην οικονομία: Μετά τα ενοίκια, την ανηφόρα παίρνουν ξανά και τα τρόφιμα στα super markets
Μεταξύ Ιουλίου 2024 – Ιουλίου 2025, η τιμή των φρούτων αυξήθηκε εντυπωσιακά, συγκεκριμένα κατά 19,3%, η τιμή του καφέ αυξήθηκε κατά το αστρονομικό ποσοστό του 16,8%, ενώ των νωπών ψαριών αυξήθηκαν κατά 7% και των κρεάτων (γενικά) κατά 6,2%
Προϊόντα Supermarket 2
Παπαθανάσης: Αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης – Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση με προϋπολογισμό 7,95 εκατ. ευρώ
Η παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά θα διατεθεί αποκλειστικά για τη λειτουργία υποδομών που δεν χρησιμοποιούνται για οικονομικές δραστηριότητες
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης 3
Newsit logo
Newsit logo