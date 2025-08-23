Οδηγός η Κύπρος για τις έρευνες υδρογονανθράκων – Κλειδί η αμερικανική στήριξη, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Κύπρου έχει ως οδηγό το ΥΠΕΝ για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο και Κρήτη, όπως προκύπτει από τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου.

Ο ίδιος επισήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ότι οι τουρκικές αντιδράσεις υπήρξαν πολύ έντονες όταν η Κύπρος διενήργησε τους δικούς της διαγωνισμούς υδρογονανθράκων κατά την προηγούμενη δεκαετία. Εντούτοις, το ΥΠΕΝ εκτιμά ότι οι πετρελαϊκές νοιάζονται πάνω από όλα για τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα και έτσι η Λευκωσία μπόρεσε να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμά της.

Κατ’ επέκταση, το μήνυμα του κ. Παπασταύρου είναι ότι εφόσον διαπιστωθεί απτό ενδιαφέρον των πετρελαϊκών στο δικό μας διαγωνισμό και στη συνέχεια εντοπιστεί φυσικό αέριο στα ελληνικά οικόπεδα, το όλο εγχείρημα θα στεφθεί από επιτυχία ασχέτως των τουρκικών αντιδράσεων. Να σημειώσουμε ότι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού πλησιάζει, καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου θα έχει στα χέρια του το υπουργείο τις όποιες προσφορές υποβληθούν από τις πετρελαϊκές.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΝ τονίζει ότι η Ελλάδα απαντά στις τουρκικές βλέψεις και το τουρκολιβυκό μνημόνιο με πράξεις, όπως είναι δηλαδή ο διεθνής διαγωνισμός, αλλά και τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος σχεδιασμός. Στα παραπάνω προστίθεται η λειτουργία, πλέον, του Κάθετου Διαδρόμου που εφοδιάζει με αμερικανικό φυσικό αέριο τις χώρες στα βόρεια της δικής μας, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από τη Ρωσία.

Πρόκειται για κάτι που έχει μεγάλη σημασία για τις ΗΠΑ, ενώ ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι το Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, κατά την οποία θα συζητηθούν όλα τα διμερή θέματα ενεργειακού ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα, η παρουσία των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών, της ExxonMobil και της Chevron, συνιστά σημαντικό χαρτί απέναντι στις όποιες παράνομες διεκδικήσεις στην ΑΟΖ. Η τεχνογνωσία των δύο αυτών ομίλων εγγυάται παράλληλα ότι οι όποιες ερευνητικές γεωτρήσεις πραγματοποιηθούν, θα χαρακτηρίζονται από τις μέγιστες πιθανότητες επιτυχίας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε, πάντως, ότι ακόμα και έτσι, η κάθε γεώτρηση έχει μια πιθανότητα έως 20-25% να βρει απολήψιμες ποσότητες υδρογονανθράκων με βάση τη διεθνή πρακτική. Κατ’ επέκταση, η επιτυχία της ελληνικής προσπάθειας δεν θα πρέπει να προεξοφλείται και θα καθοριστεί πάνω από όλα από τον γεωλογικό παράγοντα. Άλλωστε, και στην Κύπρο υπήρξαν άκαρπες γεωτρήσεις για κάθε επιτυχή ανακάλυψη που έγινε.