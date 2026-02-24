Οι 4 άξονες του ΚΥΣΟΙΠ για την οικονομία:  Επενδύσεις, παραγωγικός μετασχηματισμός, υποδομές και εισόδημα

Τέσσερις προτεραιότητες για τη δουλειά των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων μέσα στο 2026 έβαλε στο τραπέζι η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) σήμερα (24.02.2026), με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να μιλά για ψηλό πήχη για την ελληνική οικονομία και στόχο μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στις επενδύσεις και στην παραγωγή.

Το μήνυμα του ΚΥΣΟΙΠ είναι ότι η πρόοδος στην οικονομία πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να διευρυνθεί με επενδύσεις και έργα υποδομής χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το πλαίσιο της μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Πρώτος άξονας είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, με έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη υλοποίηση έργων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέες μειώσεις φόρων που παραπέμπονται στις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για ένα πιο «φιλικό» κράτος και απλοποίηση διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ, μαζί με νομοσχέδιο για τις αδειοδοτήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και αλλαγές στις υπηρεσίες δόμησης, με στόχο να μειωθούν οι καθυστερήσεις που «φρενάρουν» επενδύσεις και μεταβιβάσεις.

Δεύτερος άξονας είναι η ανταγωνιστικότητα και ο παραγωγικός μετασχηματισμός. Η κυβέρνηση «ποντάρει» στην εξωστρέφεια, με μετασχηματισμό του Enterprise Greece και εκσυγχρονισμό του Export Credit Greece, καθώς και με ετήσιο σχέδιο εξωστρέφειας για το 2026 και νέα στήριξη επιχειρήσεων μέσω καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου. Στην ίδια γραμμή μπαίνουν το νέο ψηφιακό σύστημα για αγροτικές επιδοτήσεις και η επιχειρησιακή έναρξη του Φάρου AI Factory, που παρουσιάζεται ως έργο-ορόσημο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Τρίτος άξονας είναι οι υποδομές, με συγκεκριμένα παραδοτέα που αγγίζουν μεταφορές, ενέργεια και αναβαθμίσεις δικτύων. Στους στόχους για το 2026 αναφέρονται η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Παράλληλα «τρέχουν» παραχωρήσεις και αξιοποιήσεις για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, καθώς και επενδύσεις σε πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις.

Τέταρτος άξονας είναι το κόστος ζωής και τα εισοδήματα. Στο πακέτο μπαίνουν νέες μειώσεις φόρων, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Προβλέπεται επίσης έναρξη λειτουργίας νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή και πλατφόρμα σύγκρισης τιμών βασικών αγαθών, ενώ στο στεγαστικό σκέλος εμφανίζονται προγράμματα προσιτής κατοικίας και δράσεις ανακαίνισης, μαζί με παρεμβάσεις για την Περιφέρεια και το δημογραφικό.